W ciągu 20 lat z pociągów PKP Intercity skorzystało ponad 550 mln pasażerów

Przez 20 lat z ponad 1,8 mln pociągów PKP Intercity skorzystało ponad 550 milionów pasażerów - przekazała we wtorek spółka, która obchodzi jubileusz działalności.

Jak przekazała PKP Intercity we wtorkowej informacji, 1 września spółka obchodzi jubileusz 20-lecia działania. "Z tej okazji przewoźnik zaplanował liczne atrakcje pokazujące, jakie zmiany zaszły w Spółce od momentu jej powstania" - przekazano.

"Praca na kolei to służba, jak i pasja. Obchody 20-lecia to doskonała okazja, aby docenić i uhonorować tę pracę" - wskazał cytowany w informacji prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. Zadeklarował, że celem spółki jest, by przez kolejne 20 lat "poszerzyła grono wiernych pasażerów kolei".

PKP Intercity wyprawia średnio ponad 400 składów każdego dnia; w spółce pracuje ponad 8 tys. osób - czytamy.

1 września 2001 roku z Grupy PKP wydzielono spółkę PKP Intercity, której zadaniem jest zapewnienie dalekobieżnych przewozów pasażerskich. "Od tego dnia na tory wyjechało już ponad 1,8 mln pociągów, a przez 20 lat skorzystało z nich ponad 550 milionów pasażerów" - podano.

W ramach okrągłej rocznicy działalności PKP Intercity zaplanowała m.in. specjalną wystawę prezentującą 20-lecie PKP Intercity oraz konkurs fotograficzny z nagrodami w postaci okolicznościowych gadżetów przewoźnika, który zostanie zorganizowany w mediach społecznościowych - czytamy.

Jak przypomniano, PKP Intercity rozpoczęła świętowanie w lipcu, kiedy elektryczne zespoły trakcyjne: pociągi obsługiwane przez pojazdy Pendolino, Flirt oraz Dart, zostały ozdobione naklejką z okolicznościowym logo 20-lecia. Natomiast na stronie intercity.pl/20lecie udostępniono specjalne kalendarium najważniejszych wydarzeń z ostatnich dwóch dekad, pokazujące "zmiany w rozwoju oferty dla pasażerów i inwestycje w unowocześnianie floty pociągów".

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju. W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 r. spółka ma zainwestować 19 mld zł w nowoczesny tabor. Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

