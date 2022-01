PKP Intercity podnosi centy biletów. Powodem rosnące koszty energii

fot. CatwalkPhotos / / Shutterstock

Centy biletów PKP Intercity będą wyższe. Od 13 stycznia zmienia się cennik opłat za transport pociągami. Podróżni zapłacą więcej za każdy rodzaj przejazdu. Najwyższy wzrost dotyczy biletów na TLK oraz Intercity. Powodem wyższych cen są rosnące koszty energii trakcyjnej oraz remontów.

W nowym roku podwyżki dotkną także portfeli osób podróżujących taborem kolejowym. Od 13 stycznia ceny biletów pociągami kategorii TLK oraz Intercity będą droższe o 15 proc. Z kolei koszt przejazdu Express InterCity (EIC) zwiększy się o 7,19 proc., natomiast Pendolino o 12,67 proc. - wynika z nowej tabeli cen biletów bazowych. Szczegółowe zmiany przedstawiamy poniżej.

PKP

"Od ostatniej aktualizacji cen biletów istotnie zwiększyły się koszty działalności spółki - pomiędzy 2014 a 2020 rokiem wzrost w tym zakresie wyniósł ponad 30 proc. w przeliczeniu na pasażera. O ponad 140 proc. wzrosły koszty związane z remontami taboru kolejowego oraz stacji postojowych (na pasażera - przyp. red.). Znacząco wzrosły ceny energii trakcyjnej - o około 65 proc. (na pasażera przyp. red.). W ostatnich latach ceny biletów aktualizowali przewoźnicy regionalni. Doprowadziło to do sytuacji, w której bilety na pociągi dalekobieżne (w niektórych relacjach) były tańsze od biletów na połączenia przewoźników regionalnych operujących na tych samych trasach, którzy mieli dłuższe czasy przejazdu. Konieczne było zatem urealnienie cennika oraz dostosowanie go do sytuacji rynkowej" – podaje biuro prasowe PKP.

Zakup z wyprzedzeniem blisko o połowę tańszy

Zyskają natomiast podróżni, którzy rezerwują bilety wcześniej. PKP Intercity wprowadza wyższe obniżki na bilety kupowane z wyprzedzeniem. Do rej pory pasażerowie mogli skorzystać z 10, 20 lub 30-procentowego rabatu na przejazd w zależności na ile dni wcześniej zdecydowali się na zakup biletu. Od 13 stycznia promocja na bilety kupowane z wyprzedzeniem będzie wyższa i wyniesie:

I poziom opłat – 45 proc. upustu od ceny bazowej,

od ceny bazowej, II poziom opłat – 30 proc. upustu od ceny bazowej,

od ceny bazowej, III poziom opłat – 15 proc. upustu od ceny bazowej.

W praktyce oznacza to, że podróżni, którzy kupią bilet w okresie przedsprzedaży 30 – 21 dni przed dniem wyjazdu (I poziom opłat) zapłacą niższą kwotę niż obecnie. Podobnie będzie przy wcześniejszym zakupie w drugim poziomie opłat. Jednak pasażerowie, którzy nie mogą z wyprzedzeniem zarezerwować biletu, muszą liczyć się ze znaczącą różnicą w cenie przejazdu. Nowy cennik dotyczy także biletów okresowych.

Zmiany w Biletach Taniomiastowych

To nie koniec zmian w PKP Intercity, od 13 stycznia na części tras kolejowych przestanie obowiązywać oferta Biletu Taniomiastowego. "Wprowadzona kilka lat temu oferta proponowała obniżone ceny na przejazdy trasami w trakcie remontu. Po zakończeniu modernizacji linii kolejowych znacząco skróciły się na nich czasy przejazdu oraz poprawiły się warunki podróżowania. Aktualizacja cenników obejmie także bilety okresowe" – informuje PKP.

Koniec Biletów Weekendowych

Od stycznia przestanie także obowiązywać oferta na Bilety Weekendowe. Natomiast PKP wprowadza nową promocję na podróże w ciągu tygodnia. Oferta Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max będzie obowiązywać od północy we wtorek do godziny 15:00 w czwartek. Multiprzejazd dotyczy przejazdów pociągami kategorii TLK i IC w 2. klasie za 119 zł i w 1. klasie za 159 zł. Natomiast Multiprzejazd Max obejmuje wszystkie pociągi PKP Intercity. Bilet na podróże w 2. klasie kosztuje 239 zł, a w 1. klasie – 396 zł.

DF