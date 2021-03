PKP Intercity planuje w połowie tego roku ogłosić przetarg na piętrowe pociągi

Ryanair obniży ceny biletów. Promocja potrwa nawet do 12 miesięcy

Ryanair planuje obniżyć ceny biletów lotniczych. Irlandzki przewoźnik chce zwiększyć popyt na podróże do Wielkiej Brytanii oraz innych państw. Nowa oferta ma obowiązywać najbliższe 6 do 12 miesięcy – podaje serwis "The Sun".