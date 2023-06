PKP Intercity idzie na rekord

WIelka Brytania o ponad 5 mld funtów "w plecy". To koszt strajku na kolei Już prawie rok trwają strajki na brytyjskiej kolei. Oszacowano koszty, jakie w związku z nimi poniosła gospodarka. To ponad 5,5 mld funtów - twierdzi londyński think tank Centre for Economics and Business Research (CEBR). W sobotę odbywa się kolejny, już trzeci w tym tygodniu, protest.