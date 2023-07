PKP Intercity chwali się zyskiem za 2022 rok. Liczba pasażerów cały czas rośnie

PKP Intercity w 2022 roku miało 52,5 mln zł zysku netto, o ok. 10 mln zł więcej niż rok wcześniej. W I poł. 2023 r. z transportu przewoźnika skorzystało 31 mln pasażerów wobec 25,6 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku - podało PKP Intercity w komunikacie prasowym.

Jak zaznaczyło PKP Intercity, wzrost liczby pasażerów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przekroczył 5 mln, a zysk netto był o prawie 10 mln zł wyższy niż rok wcześniej przy nakładach inwestycyjnych przekraczających 1,4 mld zł.

Jak podał przewoźnik, w 2023 r. w każdym miesiącu do pociągów PKP Intercity wsiadała rekordowa liczba pasażerów. W maju składami narodowego przewoźnika podróżowało blisko 5,9 mln osób, w czerwcu 6,05 mln. Dniem z najwyższą frekwencją był 11 czerwca br. - do pociągów PKP Intercity wsiadło 250 tys. pasażerów.

Według PKP Intercity w 2022 r. nakłady inwestycyjne na tabor i infrastrukturę sięgnęły 1,4 mld zł, o ponad 840 mln zł więcej niż w 2021 r. Inwestycje taborowe objęły zakup lub modernizację 166 wagonów, 21 lokomotyw manewrowych i kursowych oraz 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W okresie 2014-2020 spółka pozyskała 912,70 mln zł refundacji nakładów, a do końca 2023 r. będzie to o 100 mln zł więcej. Wartość projektów, w których przewoźnik wykorzystuje pieniądze unijne sięgnie 2 mld zł.

Spółka podała, że do tej pory podpisała umowy na 7 mld zł na tabor w ramach nowej strategii. To m.in. kontrakty z PESĄ Bydgoszcz na 2,91 mld zł brutto, FPS H. Cegielski na 1,83 mld zł brutto, czy z Newagiem na ponad 1,4 mld zł brutto.

Jak zaznaczyła spółka, w ramach strategii taborowej „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 r. narodowy przewoźnik zainwestuje 27 mld zł w nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe.

"Stabilizacja finansowa spółki jest niezwykle ważna, gdyż przewidujemy, że liczba pasażerów podwoi się do 2030 r. Biorąc pod uwagę, że w strukturze przychodów ze sprzedaży w Grupie PKP przewozy pasażerskie stanowią 36 proc., wyniki finansowe PKP Intercity istotnie wpływają na wyniki całego holdingu" - powiedział członek zarządu PKP Andrzej Olszewski, cytowany w komunikacie PKP Intercity. Jak dodał, wyniki Grupy PKP w 2022 r. były bardzo dobre, ponieważ zakończyła rok z wynikiem netto na poziomie prawie 400 mln zł

"PKP Intercity jest dziś przykładem, że dla polskiej kolei nie ma szklanych sufitów. Prawie 31 mln pasażerów w sześć miesięcy oraz zysk netto przekraczający 52 mln przy wysokich nakładach na inwestycje, to wyjątkowo dobry wynik i dowód na to, że nasza strategia jest skuteczna. Przeżywamy dziś modę na kolej i korzystamy z tej szansy. Nasze inwestycje w tabor, infrastrukturę postojową czy rozwiązania technologiczne już dziś przekładają się na rekordowe wyniki przewozowe" - powiedział wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz, cytowany w komunikacie spółki.

"Ciężka praca całego środowiska kolejowego i dobry klimat dla kolei w Polsce, przekładają się na coraz lepsze wyniki PKP Intercity. Są one najlepszym potwierdzeniem tego, że rząd PiS miał rację stawiając na rozwój kolei. Nasi poprzednicy traktowali transport szynowy jako przeżytek, który przechodzi do historii. Tymczasem za siedem lat polskie tory muszą w pełni otworzyć się na zagraniczną konkurencję. Gdyby nie decyzja o inwestycjach i rozwoju PKP Intercity, nasz narodowy przewoźnik nie miałby szans w tym starciu. A może o to chodziło? Dzięki strategicznemu wsparciu PKP Intercity ma teraz bardzo ambitne plany inwestycyjne. Nowoczesnych, komfortowych i coraz szybszych pociągów będzie na polskich torach przybywać, a to będzie przyciągało kolejnych pasażerów. Wierzę, że polski przewoźnik będzie gotów na stawienie czoła każdej konkurencji z korzyścią dla pasażerów i naszej gospodarki" – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, cytowany w komunikacie PKP Intercity.(PAP)

