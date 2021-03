PKP Cargo miało w 2020 roku 224,3 mln zł straty netto, EBITDA spadła do 580,2 mln zł - szacunki

Szacunkowy zysk netto Inter Cars w IV kw. '20 wyniósł 110 mln zł, wzrost o 141 proc. rdr

Zysk netto grupy Inter Cars w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 110 mln zł, co oznacza wzrost o 141 proc. rok do roku - podała spółka we wstępnych danych. Prognozy analityków ankietowanych przez PAP Biznes znajdowały się w przedziale 62,8-71,3 mln zł.