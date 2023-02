Oszuści znów atakują klientów PKO BP. "Oświadczenie o opłacie IT" - jedno kliknięcie może wyczyścić konto

PKO BB ostrzega przed fałszywymi wiadomościami wysyłanymi przez oszustów podszywających się pod bank. W treści e-maila przestępcy załączają plik ze złośliwym oprogramowanie. Pobranie go na urządzenie może skutkować utratą kontroli nad rachunkiem bankowym, a w konsekwencji utratą wszystkich pieniędzy z konta.

fot. Chor muang / / Shutterstock

Oszuści ponownie podszywają się pod PKO Bank Polski. Wysyłają fałszywe wiadomości do klientów, w których informują o rzekomym "miesięcznym oświadczeniu o opłacie IT" oraz dodają załącznik. W rzeczywistości próbują dobrać się do konta bankowego odbiorcy fałszywego e-maila.

UWAGA na fałszywe maile!

Dostałeś e-mail z ,,miesięcznym oświadczeniem opłaty IT”? Sprawdź nadawcę, adresata i nie klikaj w niesprawdzone linki oraz załączniki. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszą bezpłatną infolinią pod numerem 800 302 302.

➡️ https://t.co/sKukDa6sIO pic.twitter.com/hcayorR4CG — PKO Bank Polski (@PKOBP) February 15, 2023

"Załączono, zapewniamy miesięczne oświadczenie karty IT za miesiąc. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przesłanego miesięcznego oświadczenia, możesz skontaktować się z PKO Bank kontakt za pośrednictwem następujących numerów telefonów (...)" - czytamy w treści fałszywej wiadomości rozsyłanej przez oszustów do klientów PKO.

Pomarańczowa lampka ostrzegawcza powinna zapalić się na widok znajdujących się w treści wiadomości błędów składniowych oraz językowych. Jak podaje PKO BP, w załącznikach e-maila znajduje się plik z podwójnym rozszerzeniem .pdf.exe, w którym ukryte jest złośliwe oprogramowanie.

"Nie otwieraj załączników, nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach. Jeśli klikniesz w link, możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem" - alarmuje PKO Bank Polski w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej.

To już kolejny przypadek w ciągu ostatnich kilku tygodni, gdy oszuści podszywają się pod PKO Bank Polski. Nie dalej jak na początku miesiąca pisaliśmy o fałszywych e-mailach zawierających rzekomy wyciąg okresowych.