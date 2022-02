Kolejny atak na klientów PKO BP. Oszuści wysyłają fikcyjne wyciągi

PKO BP wprowadza zmiany w logowaniu do iPKO

PKO BP poinformował swoich użytkowników o zmianach, jakie chce wprowadzić w procesie logowania do bankowości internetowej iPKO. Już wkrótce, by zalogować się do systemu, konieczne będzie skorzystanie z trzeciego sposobu weryfikacji. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa.