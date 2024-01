Duży bank zawiesza kredyty dla rolników

PKO Bank Polski zawiesza udzielanie kredytów rolnikom. Brak produktów pożyczkowych dla osób prowadzących gospodarstwo rolne jest czasowy. Po dostosowaniu oferty do nowych przepisów kredyty będę ponownie dostępne dla tej grupy klientów, podkreśla PKO BP.

fot. Pawel Gegotek / / Shutterstock

"Od 8.01.2024 r. oferta kredytowa dla rolnika - osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne - nie będzie dostępna w naszych oddziałach, serwisie iPKO i aplikacji IKO" – czytamy w komunikacie prasowym PKO Banku Polskiego opublikowanym w dniu 8 stycznia br. na stronie internetowej banku.

Jak podaje biuro prasowe PKO BP, oferta jest obecnie dostosowywana do zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. O nowych przepisach, które weszły w życie 7 stycznia br., pisał Michał Kisiel w artykule pt. "Rewolucja w lombardach - klienci będą bardziej chronieni. Co dokładnie się zmieni?".

O możliwych problemach alarmował ZBP

"Wejście w życie przedmiotowych zmian niesie za sobą poważne skutki dla sektora rolnego, bankowego i finansowego, co może powodować utrudnienia w otrzymaniu czy nawet brak dostępu do finansowania działalności rolniczej do czasu usunięcia wadliwych przepisów" - alarmował Związek Banków Polskich w komunikacie prasowym.

Wśród powodów potencjalnego ograniczenia lub zatrzymania akcji kredytowej ZBP wskazał m.in. brak przejrzystości nowych regulacji nowych przepisów. "Zmiany powodują, że w stosunku do rolnika będą miały zastosowanie różne przepisy regulujące prawa i obowiązki stron. W zależności od rodzaju zabezpieczenia, celu finansowania czy kwoty kredytu, do umowy będą miały zastosowanie odmienne regulacje. Wprowadza to chaos oraz kłopot z adekwatnym ustaleniem i poinformowaniem klientów, jakie przepisy i dlaczego w określonych sytuacjach mają zastosowanie. Należy mieć na uwadze, że jeszcze przed wejściem w życie zmian w ustawie o kredycie konsumenckim czy kodeksie cywilnym, podobnie jak i inne osoby fizyczne, rolnicy byli i są chronieni jako konsumenci, jeśli finansowanie nie było powiązane z prowadzoną działalnością rolniczą".

"Dotychczas przepisy ustawy o kredycie konsumenckim dotyczą przede wszystkim kredytów gotówkowych i ratalnych, które z założenia mają znacznie prostszą konstrukcję i uniwersalne założenia. Jest to produkt finansowy, ustandaryzowany, kierowany do nieograniczonego adresata. Zgoła inaczej wygląda finansowanie działalności rolniczej. Niejednokrotnie wymaga ono indywidualnego podejścia, choćby w zakresie sposobu spłaty kredytu (raty sezonowe) lub karencji w spłacie. Jest to także często finansowanie inwestycyjne, celowe. W praktyce wykorzystanie wprost aktualnych rozwiązań stosowanych w kredytach gotówkowych jest niemożliwe, a przeniesienie tych rozwiązań na kredyty udzielane rolnikom ograniczy ich elastyczność i dostosowanie do specyfiki sektora rolnego" - wylicza ZBP.

Związek Banków Polskich podkreśla również, że ustawa o kredycie konsumenckim nie jest dostosowana do kredytów ze wsparciem publicznym. Regulacje programów publicznych narzucają konieczność wprowadzenia do umowy kredytowej określonych postanowień, które w myśl cytowanej powyżej ustawy mogą zawierać klauzule niedozwolone. Banki i instytucje finansowe będą zmuszone znacznie zaostrzyć ocenę ryzyka prawnego związanego ze stosowaniem tych przepisów w ww. umowach.

Skontaktowaliśmy się z biurem prasowym PKO Banku Polskiego z prośbą o informację, w jakim terminie planowane jest wznowienie oferty kredytowej dla rolników. Czekamy na odpowiedź.

DF