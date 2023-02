"Zainstalujesz na ich polecenie oprogramowanie - stracisz pieniądze". Ostrzega PKO BP

PKO Bank Polski ostrzega przed przestępcami wyłudzającymi kod Blik, dane do logowania do bankowości elektronicznej lub zachęcającymi do instalacji wysłanego przez nich oprogramowania na urządzeniu. "Zainstalujesz na ich polecenie oprogramowanie - stracisz pieniądze" – alarmuje PKO Bank Polski.

fot. Fotokon / / Shutterstock

Oszuści podszywają się pod pracowników PKO Banku Polskiego i dzwonią do klientów, sugerując, że ktoś wziął pożyczkę na dane klienta lub dokonał przelewu z ich konta osobistego. W trakcie rozmowy przestępcy mogą poprosić o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego, sześciocyfrowego kodu Blik, danych do logowania do bankowości elektronicznej lub numer karty płatniczej i CVV.

"Tak wyłudzone dane można wykorzystać do wykonania nieuprawnionych transakcji z Twojego konta" – alarmuje PKO Bank Polski.

Oszuści mogą nakłaniać również do pobrania ze sklepu Google Play i zainstalowania na telefonie, tablecie lub komputerze aplikacji do zdalnej weryfikacji np. TeamViewer QuickSupport, AnyDesk.

"Ostrzegamy przed telefonami od osób, które podają się za pracowników banku, powołują się na względy bezpieczeństwa i nakłaniają Cię do podania poufnych danych do bankowości oraz zainstalowania na Twoim urządzeniu aplikacji do zdalnej weryfikacji" – informuje PKO Banku Polski.