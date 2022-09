Klienci PKO i BNP ponownie na celowniku oszustów

fot. JLStock / / Shutterstock

PKO Bank Polski i BNP Paribas znów ostrzegają przed oszustami. W jednym wariancie przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości z polisą, w rzeczywistości załączniki zawierają szkodliwe oprogramowanie. Otwarcie plików może skutkować utratą kontroli nad kontem i stratą pieniędzy zgromadzonych na rachunku.

Klienci PKO BP i BNP Paribas ponownie znaleźli się na celowniku oszustów. Cyberprzestępcy wysyłają e-maile do klientów banków, które zawierają fałszywą polisę lub nakłaniają do weryfikacji numeru telefonu. W rzeczywistości wszystkie akcje związane z oszustwem skutkują przejęciem dostępu do rachunku i w konsekwencji kradzieżą pieniędzy.

PKO BP ostrzega przed oszustami

Przestępcy podszywają się pod PKO Bank Polski i wysyłają e-maile do klientów z podziękowaniem za przesłanie dokumentów. Wiadomość odnosi się do polisy, która rzekomo jest dodana w załączniku. "Dzień dobry, potwierdzam przyjęcie dokumentów wraz z potwierdzeniem opłacenia składek i dziękuje za ich przesłanie" – czytamy w treści e-maila.

⚠️Uważajcie na fałszywe maile o tytule „008390992”. Przypominają wiadomość z banku, ze skrzynki [email protected] i zawierają podziękowanie za przesłanie dokumentów oraz załącznik o rozszerzeniu RAR. To szkodliwe oprogramowanie. Nie otwierajcie go, nie klikajcie w linki. pic.twitter.com/9OdI6vzWFP — PKO Bank Polski (@PKOBP) September 12, 2022

"Uważajcie na fałszywe maile o tytule „008390992”. Przypominają wiadomość z banku, ze skrzynki [email protected] i zawierają podziękowanie za przesłanie dokumentów oraz załącznik o rozszerzeniu RAR. To szkodliwe oprogramowanie. Nie otwierajcie go, nie klikajcie w linki" – alarmuje PKO Bank Polski w poście na Twitterze.

Klienci BNP Paribas na celowniku oszustów

BNP Paribas ostrzega natomiast przed przestępcami podszywającymi się pod bank i wysyłającymi fałszywe e-maile do klientów z informacją o konieczności potwierdzenia podstawowego numeru telefonu. Czerwona lampka powinna się zapalić po przeczytaniu podanego przed oszustów ciągu cyfr, ponieważ jest dłuższy niż numer telefonu.

"Należy pamiętać, że wszyscy nasi klienci są zainteresowani potwierdzeniem swojego podstawowego numeru telefonu, aby lepiej kontrolować swoje konta online, niniejsza prośba o potwierdzenie nr 806226845840 z dnia 09.09.2022 15:25:00 czeka na potwierdzenie" – czytamy w treści fałszywej wiadomości.

Oszustwo "na polisę" to kolejny sposób przestępców na wyłudzenie pieniędzy od klientów banku. Na początku września ostrzegaliśmy przed atakiem na klientów ING Banku Śląskiego, Banku Pekao i Alior Banku.

Bankier.pl

DF