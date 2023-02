PKO BP zmienia ofertę kont. Wzrosną opłaty za niektóre usługi

PKO Bank Polski w czerwcu wprowadzi zmiany do cennika. Bank upraszcza strukturę rachunków, rezygnując z kilku dostępnych do tej pory kont. Wzrosną niektóre opłaty – mi.in. w kartach kredytowych.

fot. Mateusz Wlodarczyk / / FORUM

Jak donoszą czytelnicy Bankier.pl, PKO Bank Polski zapowiedział zmiany w cenniku. Do najważniejszych należą uproszczenie struktury kont i rezygnacja z kilku popularnych rachunków. Od 1 czerwca takie konta jak PKO Konto za Zero (stare), PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm., Konto Ulubione Adm. i Konto Codzienne Adm. zostaną przekształcone w Konto za Zero. Rachunek będzie za darmo, a karta będzie kosztowała 10 zł. Opłaty tej będzie można uniknąć, dokonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem. Wypłata z bankomatów obcych będzie kosztowała 10 zł (za darmo Blikiem). Pierwsza wpłata i wypłata w placówce będzie za 0 zł, każda kolejna będzie kosztować 10 zł.

Zmieni się także struktura kont dla młodzieży. Konto dla Młodych (od 13 r.ż.) zastąpi obecne PKO Konto Pierwsze i PKO Konto dla Młodych. Rachunek będzie bezpłatny, a obsługa karty będzie kosztowała 5 zł. Opłata ta będzie warunkowa – użytkownik uniknie jej, jeśli wykona min. 2 transakcje bezgotówkowe kartą lub Blikiem. Wszystkie bankomaty będą za darmo.

Kliknij, aby zgłosić (Bankier.pl)

Konto Aurum (bankowość osobista) zastąpi Rachunek Platinum. Prowadzenie konta będzie kosztowało 40 zł, o ile klient nie zapewni wpływów na poziomie 9 tys. zł lub nie będzie utrzymywał średniego salda na poziomie 150 tys. zł. Karta w tym rachunku jest za darmo.

Reklama

PKO Konto bez Granic zastąpi Konto Złote. W tym przypadku obowiązuje sztywna opłata w wysokości 17.90 zł. Bank nie pobiera już za to opłat za kartę, wszystkie bankomaty w Polsce i za granicą, a także przelewy SEPA standard.

W przypadku kart kredytowych wprowadzone zostaną nowe zasady wypłat – gdy klient spłaci w terminie spłaty całe zadłużenie karty, bank nie naliczy odsetek od wypłat. Oznacza to, że klient zapłaci jedynie prowizję. Do tej pory okres bezodsetkowy działał tylko dla płatności bezgotówkowych i przelewów z karty.

Niestety, wzrosną opłaty za użytkowanie kart kredytowych. Na przykład dla Przejrzystych kart kredytowych, PKO Visy Electron i PKO Mastercard Electronic (błękitna) opłaty warunkowe będą wynosić od 40 do 80 zł (obecnie 30-60 zł). Dla karty PKO Mastercard Platinum od 150 do 300 zł (obecnie 125-250 zł), a dla Partnerskiej karty PKO VITAY – od 52,50 do 105 zł (obecnie 39,50-79 zł). Opłat tych można uniknąć dokonując odpowiednich obrotów plastikiem. Szczegóły znajdują się pod tym linkiem.

Bank ujednolica także inne opłaty – m.in. cashback dla wszystkich rachunków będzie teraz kosztował 2 zł od operacji (było 0-1,50 zł w zależności od konta), przelew SORBNET 2 – 45 zł, a w kontach walutowych pojawi się prowizja za wypłatę w oddziale – 0,5 proc. min. 10 zł za każdą kolejną transakcję w miesiącu kalendarzowym.

Bank zapowiada też nowości w aplikacji mobilnej IKO. Pojawią się m.in. weryfikacja tożsamości pracownika banku, bilety autostradowe eTOLL, podgląd harmonogramu rat w ubezpieczeniu komunikacyjnym, zmiana dokumentu tożsamości i adresu korespondencyjnego oraz informacja o kosztach przelewu. Z kolei wśród nowości w serwisie internetowym iPKO wymienia się wniosek o rządowe wakacje kredytowe, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dofinansowanie pobytu w żłobku, zamawianie raportów i włączanie alertów BIK, umawianie spotkań z doradcą, wybór domyślnego konta i języka po zalogowaniu.

PKO BP jest największym bankiem w kraju. Na koniec III kwartału obsługiwał 11,5 mln klientów detalicznych, a z jego aplikacji IKO aktywnie korzystało 4,6 mln.