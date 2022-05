PKO BP z ofertę rachunków firmowych dla obywateli Ukrainy

fot. Mateusz Wlodarczyk / / FORUM

PKO Bank Polski przygotował ofertę rachunków firmowych dla obywateli Ukrainy; mogą z niej skorzystać obywatele Ukrainy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą w Polsce, jak również ci, którzy prowadzili ją w swoim kraju - poinformował w środę bank.

Jak przekazał w informacji prasowej PKO Bank Polski, obywatele Ukrainy mogą otworzyć konto firmowe bezpłatne przez 12 miesięcy od dnia otwarcia. Z oferty mogą skorzystać ci, którzy zarejestrują działalność gospodarczą w Polsce, jak również osoby wcześniej prowadzące biznes w Ukrainie. Oferta jest również dostępna dla firm zagranicznych, które prowadzą działalność w Polsce.

Jak podał bank, przez 12 miesięcy przedsiębiorca zostanie zwolniony z opłat za prowadzenie konta firmowego, rachunków pomocniczych, przelewy krajowe, zagraniczne do banków w Ukrainie oraz wpłaty i wypłaty w oddziałach PKO BP.

Bank przekazał, że oferta trwa do 30 czerwca br.

PKO BP przypomniał, że już oferuje bezpłatne konto osobiste PKO Konto bez granic. Zniósł także opłaty za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku w Ukrainie. Udostępnił również aplikację IKO, ułatwiającą zarządzanie finansami, w języku ukraińskim. Ponadto w 100 jego oddziałach, obywatele Ukrainy mogą wymienić na złote do 10 tys. hrywien.

PKO Bank ma aktywa o wartości 418 mld zł. W 2021 r. wypracował 4,9 mld zł zysku, obsługuje 11 mln klientów detalicznych. (PAP)

