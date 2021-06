PKO BP z oferowaniem ugód ws. kredytów CHF nie będzie czekał na wyrok SN

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

PKO BP z uruchomieniem programu oferowania ugód w sprawie kredytów w CHF nie będzie czekał na wyrok Sądu Najwyższego, ewentualne zmiany w zarządzie banku będą niewielkie - napisali analitycy w porannych biuletynach, powołując się na spotkanie z kierującym pracami zarządu Janem Emerykiem Rościszewskim.

Według analityków Trigon DM i BM mBanku nowy prezes potwierdził, że PKO BP będzie kontynuował dotychczasową strategię, podtrzymał główne jej cele finansowe, podał, że bank będzie kontynuował proces cyfryzacji i liczy, że PKO BP jak najszybciej powróci do wypłaty dywidendy.

We wtorek rada nadzorcza PKO BP powołała na stanowisko prezesa Rościszewskiego, dotychczasowego wiceprezesa banku.

Pod koniec maja bank informował, że planuje niebawem określić termin uruchomienia programu zawierania ugód ws. kredytów walutowych oraz szczegóły tego programu. Wcześniej rada nadzorcza banku jednogłośnie zaakceptowała zasady zawierania takich ugód.

W opublikowanej w listopadzie 2019 roku strategii PKO BP założył, że zysk netto w 2022 roku wzrośnie do ponad 5 mld zł, a wskaźnik ROE do 12 proc. PKO BP zakłada, że wskaźnik kosztów do dochodów w 2022 r. spadnie do około 41 proc., a koszt ryzyka w 2022 r. mieścić się ma w przedziale 0,60-0,75 proc.

Po I kwartale 2021 roku zysk netto wyniósł 1.177 mln zł, C/I było na poziomie 40,1 proc., a koszt ryzyka kredytowego spadł do 0,68 proc. (PAP Biznes)

