PKO BP wygasza markę Inteligo. Nie otworzysz już tam konta

Warszawa ze strefą czystego transportu. Ale ograniczenia nie dla wszystkich Od 1 lipca strefa czystego transportu zacznie funkcjonować w Warszawie. Jednak związane z nią ograniczenia nie dotkną na razie samych mieszkańców stolicy - będą oni zwolnieni z ograniczeń do 31 grudnia 2027 roku, co ma dać im czas na przygotowanie się do nowych zasad. - Strefa co kilka lat będzie mieć nową odsłonę i do poruszania się w niej będą dopuszczane coraz nowsze pojazdy - informuje Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Antysmogowego.