PKO BP wprowadził płatności SwatchPAY!

Od dziś klienci PKO Banku Polskiego mogą korzystać z płatności zbliżeniowych SwatchPAY! Do ich realizacji konieczne jest posiadanie odpowiedniego zegarka marki Swatch. Usługa jest dostępna dla klientów detalicznych i firmowych, a do aplikacji można podpiąć dowolne karty Visa lub Mastercard.

PKO BP dołączył do wąskiego grona banków oferujących płatności SwatchPAY! Usługę tę proponuje swoim klientom tylko kilka banków, w tym Getin, Alior czy BNP Paribas. Płatności SwatchPAY! są dostępne w wybranych krajach, w tym w Polsce, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz krajach skandynawskich. Działają jednak we wszystkich terminalach płatniczych na świecie, które przyjmują płatności zbliżeniowe kartami organizacji Mastercard i Visa. Co ciekawe, PKO BP jest pierwszym bankiem w Polsce, który udostępnił te płatności dla kart Visa.

By skorzystać z płatności zbliżeniowych SwatchPAY!, potrzebny jest odpowiedni zegarek obsługujący ten system płatności. Najpierw należy jednak powiązać kartę z aplikacją „SwatchPAY! App by wearonize” (dostępną także w języku polskim), czyli utworzyć konto i postępować zgodnie z instrukcją. Można też dodać kartę do zegarka w sklepie stacjonarnym Swatch lub podczas zakupu w sklepie internetowym tej firmy. Jeden zegarek Swatch może być powiązany w danej chwili tylko z jedną kartą płatniczą, ale jedna karta, może być powiązana z jednym lub z kilkoma zegarkami tej marki.

Płatności zegarkiem są podobne do płatności kartą. Wystarczy przysunąć zegarek do czytnika w terminalu zbliżeniowym. Nie trzeba zegarka wybudzać czy włączać opcji płatności. Płatności powyżej 100 złotych (lub płatności za granicą, gdy przekraczają limit płatności zbliżeniowych w danym kraju) wymagają jedynie potwierdzenia na terminalu kodem PIN do dodanej karty.

SwatchPAY! to kolejny system płatności zegarkiem dostępny na naszym rynku. Banki oferują już m.in. systemy Garmin Pay czy Fitbit Pay. W samym PKO BP dostępne są natomiast płatności mobilne Garmin Pay, Apple Pay, Google Pay i Blik.

WB/PKO BP