PKO BP szykuje "zabójcę kart kredytowych"

Podczas konferencji wynikowej bank PKO BP poinformował, że zamierza wprowadzić do oferty płatności odroczone. Testy rozwiązania już ruszyły, a dla klientów nowa usługa będzie dostępna jesienią 2022 r.

Z deklaracji PKO BP wynika, że w pierwszej kolejności udostępnione zostanie odraczanie płatności na 30 dni, a docelowo będzie można również rozkładać transakcję na raty. Jest to więc model podobny do działających już na naszym rynku płatności BNPL (ang. buy now, pay later). Usługę taką oferują różne fintechy, m.in. Allegro Pay, Twisto czy PayPo. Od niedawna na naszym rynku działa też Klarna. Do tej pory płatności BNPL nie oferował jednak żaden rodzimy bank.

Płatności odroczone pozwalają przesunąć spłatę za zakupy o 30 dni. W tym czasie należy uregulować należność i nie ponosi się z tego tytułu żadnych kosztów. Można więc w tym czasie obejrzeć towar, przymierzyć i ewentualnie go odesłać bez angażowania własnych środków. Natomiast jeśli nam pasuje – zostawić i dokonać spłaty. Kilka firm proponuje też rozłożenie transakcji na raty i umożliwia spłatę w ciągu kilku miesięcy. Wówczas taka operacja wiąże się już z dodatkowymi kosztami.

Płatności odroczone to trend, który zawitał nad Wisłę kilka lat temu. Do tej pory specjalizowały się w nim fintechy, a za jednego z pionierów uważa się firmę Twisto. Niedawno mówiło się też, że do wdrożenia usługi szykował się Polski Standard Płatności, operator Blika. Do tej pory jednak nic z tego nie wyszło.

Płatności odroczone cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Pojawiają się nawet opinie, że usługa ta wykańcza powoli karty kredytowe. Z kart korzysta coraz mniej osób – według ostatnich dostępnych danych na rynku działa około 5 mln kredytówek. W szczytowym okresie było ich 11 mln. Korzystanie z płatności odroczonych jest bowiem łatwiejsze – zakupy można zrobić w zasadzie od ręki, bez konieczności czekania na plastik z banku.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Trzeba jednak pamiętać, że płatności odroczone to forma kredytu. Zanim dany podmiot przyzna nam finansowanie, dokładnie przebada naszą zdolność kredytową. Z pożyczonych pieniędzy trzeba też będzie się rozliczyć – oddać bez kosztów w ciągu 30 dni, lub rozłożyć na raty i spłacać odsetki.