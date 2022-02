PKO BP wprowadza zmiany w logowaniu do iPKO

fot. Mateusz Wlodarczyk / / FORUM

PKO BP poinformował swoich użytkowników o zmianach, jakie chce wprowadzić w procesie logowania do bankowości internetowej iPKO. Już wkrótce, by zalogować się do systemu, konieczne będzie skorzystanie z trzeciego sposobu weryfikacji. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa.

Obecnie, by zalogować się do iPKO, należy wprowadzić login i hasło do bankowości internetowej. Po zmianach, które bank będzie wprowadzał stopniowo, konieczne będzie dwuetapowe zatwierdzenie logowania, czyli dodatkowe potwierdzenie operacji za pomocą mobilnej autoryzacji, kodu SMS lub kodu ze zdrapki. Aby je pominąć, będzie można dodać swój komputer do tzw. zaufanych urządzeń.

Wkrótce po wpisaniu hasła do iPKO użytkownik zobaczy ekran z możliwością dodania urządzenia zaufanego. Jeśli klient nie doda urządzenia i kliknie „Przejdź do serwisu”, przy kolejnej wizycie będzie proszony o dodatkową autoryzację. Bank zaleca jednak, by ze względów bezpieczeństwa dodać komputer do zaufanych urządzeń. Dla osób, które już logują się z zaufanego komputera lub stosują dwuetapowe logowanie, nic się nie zmieni.

Zobacz także Skuteczna ochrona przed wyłudzeniami? Sprawdź alerty BIK

Powyższe zmiany mają na celu wzmocnić bezpieczeństwo użytkownika. Podobny sposób logowania stosują już inne banki. To skutek wprowadzenia w 2019 r. rekomendacji PSD2, która zaleca stosowanie dodatkowej autoryzacji. Dokument wprowadził też inne zmiany, np. dodatkowa autoryzacja jest wymagana, jeśli chcemy sprawdzić historię na koncie starszą niż 90 dni. Częściej musimy też wprowadzać PIN podczas płatności kartą. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym tekście.

WB