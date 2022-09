Kredyt bez wkładu własnego dostępny w największym banku

/ Shutterstock

Kolejny bank na rynku wprowadza do oferty kredyt hipoteczny z gwarantowanym wkładem własnym. Od 1 września o finansowanie bez wpłaty własnej będzie można starać się w PKO BP. Program gwarancji ma jednak na razie trudny start i nie cieszy się zainteresowaniem klientów.

Pod koniec maja 2022 r. w życie weszła ustawa wprowadzająca nowy typ preferencyjnych kredytów hipotecznych. Rozwiązanie znane pod hasłem „kredyt bez wkładu własnego” opiera się na gwarantowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 20 proc. kwoty zobowiązania. Klient nie musi wnosić zatem swoich środków, a gwarancja zastępuje wymagany minimalny wkład własny. Jest ona jednak limitowana kwotowo – do 100 tys. zł. Oznacza to, że preferencyjnym kredytem nie można sfinansować zakupu nieruchomości droższej niż 500 tys. zł.

Dopiero w połowie lipca 2022 r. na rynku zadebiutował pierwszy produkt korzystający z systemu gwarancji. Zaproponował go Alior Bank. Kilka dni później na podobny ruch zdecydował się Santander Bank.

PKO Bank Polski, największy kredytodawca na rynku, poinformował 1 września, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o kredyt mieszkaniowy z gwarantowanym wkładem własnym. „Wdrożenie do oferty nowego rozwiązania jest efektem podpisanej 1 czerwca umowy o współpracy pomiędzy BGK a PKO Bankiem Polskim” – czytamy w informacji prasowej banku.

„W trosce o komfort obsługi klientów cały proces starania się o finansowanie inwestycji – od momentu złożenia wniosku o kredyt aż do podpisania umowy – jest uproszczony. Dlatego wszystkie formalności związane ze skorzystaniem z gwarancji BGK zostają dopełnione w oddziale banku podczas składania wniosku o kredyt mieszkaniowy. Nie ma konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów odrębnie w Banku Gospodarstwa Krajowego” – wskazano w materiale PKO BP.

Program czeka na konieczne zmiany

Kredyty bez wkładu własnego to na razie „produkty-widma” – są obecne w ofertach banków, ale nie cieszą się nawet minimalnym zainteresowaniem. W ciągu pierwszych trzech miesięcy nie pojawił się żaden klient-kredytobiorca. W głównej mierze jest to winą limitów cen nieruchomości kwalifikujących się do gwarancji, ale także ogólnej sytuacji na rynku hipotek – wysokich stóp procentowych i restrykcyjnych zasad oceny zdolności kredytowej.

"Mamy pewien problem, jeżeli chodzi o realizację programu mieszkaniowego" – stwierdził wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed w sierpniowej audycji w Programu Trzeciego Polskiego Radia. "Do tej pory wprowadzaliśmy też kwestie związane z pożyczkami, jednak trzeba wprowadzić inny mechanizm zachęcający do korzystania z programu. Być może musi on być bardziej atrakcyjny, żeby zainteresować młodych ludzi" - powiedział.

MK