Wiesz, ile zapłacisz. PKO BP wychodzi naprzeciw inwestującym w fundusze

Bank PKO BP udostępnia wgląd w koszty inwestycji w fundusze na platformie iPKO i w aplikacji mobilnej IKO. Na ekranie zakupu tuż przed realizacją zlecenia klient otrzyma wgląd do spersonalizowanej informacji o opłatach.

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Klienci PKO Banku Polskiego kupujący fundusze inwestycyjne w serwisie transakcyjnym iPKO i aplikacji mobilnej IKO, otrzymali przejrzysty wgląd do informacji o kosztach inwestycji. Po przejściu do oferty wybraniu funduszu inwestycyjnego za pomocą przycisku „Kup” i wpisaniu kwoty, na ekranie pojawi się opcja “Sprawdź koszty dotyczące inwestycji”.

Koszty zostały podzielone cztery grupy: koszty zakupu, koszty bieżące, koszty sprzedaży i koszty dodatkowe, które przedstawiają kompleksową informację na temat opłat. Pierwsze trzy grupy są wyrażone kwotowo oraz procentowo i liczone indywidualnie na podstawie zainwestowanej kwoty i funduszu. Czwarta grupa to tzw. opłata za sukces, która jest podana w procentach i pobierana od wyniku z inwestycji osiągniętego powyżej wskaźnika referencyjnego.

Jak poinformowano w notatce prasowej opublikowanej przez PKO BP, inwestowanie online zyskuje coraz większą popularność wśród klientów banku. Od sierpnia 2022 do sierpnia 2023 roku liczba aktywnych inwestorów w kanałach zdalnych wzrosła o 6,5 tys. i aktualnie jest ich prawie 100 tys. Największym zainteresowaniem cieszą się fundusze obligacji, szczególnie w ramach programu inwestycyjnego Autolokacja III, w którym pieniądze z 6-miesięcznej lokaty 7% trafiają co miesiąc do wybranego funduszu.

– Uruchomienie prezentacji kosztów przy zakupie funduszy w aplikacji IKO i serwisie iPKO daje większą przejrzystość w zakresie kosztów inwestycji, które ponosi klient. To nie wszystko, bo przy prezentacji kosztów ("Więcej o kosztach") będzie mógł zobaczyć dodatkowe wyjaśnienie i przykład dla kosztów dodatkowych związanych z tzw. opłatą za sukces - skomentował Michał Haupt, p.o. dyrektora Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim.