PKO BP: spadek inflacji jest krótkotrwały

fot. PhotoMIX Ltd / Pexels

Ponowny spadek inflacji w lutym i marcu może być ograniczany przez wyższe ceny importowanych warzyw i owoców - ocenia PKO BP w komentarzu do danych GUS. Zdaniem analityków od II kwartału br. inflacja będzie prawdopodobnie rosła i średniorocznie wyniesie 3,1 proc.

Z piątkowej informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. wzrosły rok do roku o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 0,1 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w grudniu ceny wzrosły o 2,3 proc. rdr., a w stosunku do miesiąca poprzedzającego zwiększyły się o 0,1 proc. W listopadzie ubiegłego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3 proc. rdr.

Analitycy banku zwrócili uwagę, że inflacja spadła poniżej celu NBP (2,5 proc.) po raz pierwszy od maja 2019 r. Przyczyniły się do tego ceny żywności i inflacja bazowa. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w grudniu stabilne w ujęciu mdm., odbiegając od typowego wzrostu obserwowanego z reguły pod koniec roku. "Ceny żywności były w ostatnich miesiącach głównym czynnikiem dezinflacyjnym" - zaznaczono. W grudniu 2020 r. ceny mięsa wieprzowego, drobiowego oraz warzyw "były wyraźnie niższe niż przed rokiem". Ceny paliw rosły w ujęciu mdm. (+3 proc.), co ograniczyło ich spadek rdr. do -8,4 proc. - dodali.

Według szacunków PKO BP inflacja bazowa w grudniu spadła do 3,7 proc. rdr. z 4,3 proc. rdr. w listopadzie. Zdaniem analityków przyczyniły się do tego "niższe dynamiki cen łączności (zarówno usługi, jak i sprzęt), odzieży i obuwia (wcześniejsze wyprzedaże) oraz usług transportowych i ubezpieczeniowych".

Eksperci zaznaczyli, że wzrost cen usług wyhamował w grudniu po raz pierwszy od sierpnia, do 6,4 proc. rdr. z 7,8 proc. rdr. w listopadzie; natomiast towarów - do 0,9 proc. rdr. z 1,3 proc. rdr. w listopadzie. "Dynamika cen usług jest jednak wciąż podwyższona (i wyższa niż w innych państwach regionu) ze względu na wcześniejsze podwyżki cen administrowanych" - wskazali.

W ocenie banku spadek inflacji poniżej celu jest krótkotrwały. "W styczniu będzie ona podbita przez zmiany regulacyjne (opłata cukrowa, małpkowa, mocowa, podatek handlowy, abonament RTV/AGD) oraz podwyżki cen energii" - prognozują anlitycy. Oczekiwany przez nich "ponowny spadek inflacji w lutym i marcu może być ograniczany przez wyższe ceny importowanych warzyw i owoców w związku z trudnymi warunkami pogodowymi w Hiszpanii".

Według prognoz PKO BP począwszy od II kw. 2021 r. inflacja będzie prawdopodobnie rosła i średniorocznie wyniesie 3,1 proc. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ mk/