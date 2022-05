PKO BP: przez ropę szczyt inflacji w Polsce może przesunąć się na drugą połowę roku

Widmo technicznej recesji? Santander: może do niej doprowadzić hamowanie PKB

Polską gospodarkę czeka hamowanie, które w drugim półroczu tego roku może doprowadzić do technicznej recesji - ocenił Santander, komentując we wtorek dane GUS. W ostatnim kwartale tempo wzrostu może spaść z 8,5 do 1 proc. rok do roku - dodał.