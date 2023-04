PKO BP podtrzymuje strategię, stawia na wzrost organiczny i chce wypłacać dywidendę

PKO BP nie planuje modyfikacji strategii na lata 2023-25, stawia na wzrost organiczny i chce wypłacać dywidendę. Bank ma zdolność do finansowania gospodarki, jest zadowolony z obecnej jakości portfela kredytowego, pozostanie aktywny w oferowaniu ugód ws. kredytów CHF - poinformował PAP Biznes wiceprezes PKO BP kierujący pracami zarządu, Dariusz Szwed.

"Pierwsza ocena sytuacji banku jest bardzo pozytywna. Bank przyjął w grudniu strategię na lata 2023-25 i jej realizacja będzie kluczowa dla budowania silnej pozycji banku. Nie wydaje mi się obecnie, że konieczna będzie jakakolwiek jej modyfikacja. W strategii zakładamy stabilny rozwój, chcemy budować pozycję banku na rynku polskim i europejskim, gdzie bank jest również obecny" - powiedział PAP Biznes Dariusz Szwed, w pierwszym wywiadzie po objęciu stanowiska w PKO BP.

"PKO Bank Polski jest gotowy i zdolny wpierać polską gospodarkę" - dodał.

Prezes poinformował, że bank stawia na rozwój organiczny, monitoruje jednak aktywnie rynek pod kątem ewentualnych przejęć.

"Jeśli znajdziemy ciekawą okazję na rynku, to będziemy się ją starali wykorzystać. Przyglądamy się okazjom w sektorze bankowym, ale także obserwujemy spółki spoza tego sektora o wysokim poziomie synergii z biznesem bankowym" - powiedział Szwed.

Prezes poinformował, że jest jeszcze za wcześnie na to, by myśleć o większych zmianach organizacyjnych w banku czy też kwestiach związanych z potrzebą ułożenia biznesu. Jednak w świetle ostatnich wydarzeń, bank powołał specjalny zespół roboczy, który zająć się ma przeglądem procesów rekrutacyjnych w grupie.

"Chcemy, by ten proces był jak najbardziej klarowny" - powiedział Szwed.

ROE powyżej 12 proc. możliwe do osiągnięcia

PKO BP w opublikowanej w grudniu 2022 roku strategii zaplanował, że wskaźnik ROE docelowo, w 2025 r., będzie powyżej 12 proc., wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 45 proc., a koszt ryzyka będzie się mieścił w przedziale 0,7-0,9 proc. PKO BP oceniał, że ma potencjał wzrostu nieorganicznego, pozycja kapitałowa daje mu możliwość przejęć w kraju i w regionie.

"ROE powyżej 12 proc. wydaje nam się rozsądnym i możliwym do osiągnięcia poziomem, do tego będziemy zmierzać. Jesteśmy przekonani, że w okresie realizacji strategii cel kosztów ryzyka jest osiągalny, chociaż nie można wykluczyć pojawiających się po drodze +turbulencji+" - powiedział Szwed.

"Obecnie jesteśmy zadowoleni z jakości portfela kredytowego, wskaźniki, które obecnie osiągamy, są na bardzo dobrych poziomach" - dodał.

Utrzymanie zdolności do wypłaty dywidendy priorytetowe

Prezes podał, że utrzymanie zdolności banku do wypłaty dywidendy jest priorytetowe.

"Chcemy, by dywidenda była przez bank wypłacana systematycznie. Ambicja jest taka, że jeśli warunki na to pozwolą, będziemy wypłacać dywidendę co roku" - powiedział Szwed.

Poinformował, że bank pozostanie aktywny w oferowaniu ugód w sprawie kredytów CHF, ugody te nadal cieszą się sporym zainteresowaniem wśród klientów.

"Po oświadczeniu rzecznika TSUE nie obserwujemy zmiany nastawienia klientów, w dalszym ciągu napływają do nas nowe wnioski o ugody i je podpisujemy" - powiedział Szwed.

"Zawieranie ugód nadal cieszy się sporym zainteresowaniem wśród naszych klientów. Dynamika ugód wskazuje, że propozycje banku są na tyle atrakcyjne, że istotna część klientów decyduje się na zawarcie takiego porozumienia" - dodał.

PKO BP chce wspierać transformację energetyki

Prezes podał, że bank będzie szczególnie aktywny na polu finansowania sektora energetycznego.

"Chcemy, między innymi, wspierać polską transformację sektora energetycznego, począwszy od finansowania budowy elektrowni jądrowych, poprzez farmy wiatrowe i solarne, do małych elektrowni jądrowych, tzw. SMR" - powiedział Szwed.

"Bank ma duże doświadczenie i jest gotowy do finansowania nowoczesnych, przyszłościowych projektów energetycznych" - dodał.

Prezes poinformował, że bank przystąpi do rządowego programu Pierwsze Mieszkanie i będzie udzielać kredytu na 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania.

"Spore nadzieje i oczekiwania wiążemy z faktem wprowadzenia programu finansowania kredytów mieszkaniowych. Na pewno będziemy gotowi, by z dniem rozpoczęcia programu przystąpić do oferowania tego typu kredytów. Liczymy, że na rynku będzie zainteresowanie tym kredytem" - powiedział Szwed.

Sytuacja makro korzystna dla banków

Prezes ocenił, że krajowa gospodarka pozostaje mocno konkurencyjna.

"Krajowa gospodarka przyciąga rekordowo dużo bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Gospodarka jest w małym stopniu zadłużona, szczególnie jeśli chodzi o sektor prywatny, firmy mają dobrą rentowność, dobrą sytuację płynnościową, a finanse publiczne są w dobrym stanie na tle innych krajów Unii Europejskiej" - powiedział Szwed.

"Sytuacja makroekonomiczna, w której funkcjonuje bank, jest korzystna, ale oceniam, że PKO Bank Polski jest bardzo dobrze przygotowany na wyzwania na wypadek pogorszenia sytuacji" - dodał.

Ocenił, że negatywnie na wyniki sektora wpływa wzrost kosztów regulacyjnych i prawnych, szczególnie związanych z obsługą kredytów zawartych we franku szwajcarskim.

"Obciążenia te wpływają na rentowność banków, co ogranicza bazę kapitałową potrzebną do zwiększenia akcji kredytowej" - powiedział Szwed.

Prezes wskazał, że z prognoz banku wynika, że do pierwszych obniżek stóp procentowych powinno dojść w IV kwartale.

Rada nadzorcza PKO BP w połowie kwietnia powołała Dariusza Szweda na stanowisko prezesa banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania odpowiedniej zgody będzie on pełnił funkcję wiceprezesa kierującego pracami zarządu. Stanowisko objął 14 kwietnia 2023 roku.

Sebastian Karbarczyk (PAP Biznes)

seb/ osz/