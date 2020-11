Dostałeś wiadomość od PKO BP o płatności zaplanowanej czekiem? Uważaj, to oszustwo

fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock

PKO Bank Polski ostrzega przed oszustami. Przestępcy wysyłają wiadomość o rzekomej transakcji czekiem, w załączniku ukryty jest program, który pozwala przejąć kontrolę nad urządzeniem ofiary. Trwa fala ataków na klientów banków.

"Płatność na twoje konto bankowe została zaplanowana czekiem" - informują oszuści podszywający się pod PKO Bank Polski. Wysyłają fałszywe wiadomości do klientów i proszą o potwierdzenie danych w przesłanym pliku. Załącznik zawiera złośliwe oprogramowanie. Za jego pomocą przestępcy mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem, a w konsekwencji nawet nad rachunkiem bankowym. W ten sposób mają możliwość przelania pieniędzy na inne konto.

– Ostrzegamy przed wiadomościami podszywającymi się pod bank. Oszuści informują o zapłacie czekiem i domagają się potwierdzenia danych (w załączniku), aby dokończyć transakcję. Prosimy w żadnym wypadku nie otwierać załącznika, nie odpowiadać na wiadomość i natychmiast ją usunąć. Klikniecie w załącznik może spowodować zainstalowanie złośliwego oprogramowania, a w konsekwencji utratę kontroli nad kontem bankowym lub komputerem czy smartfonem – ostrzega PKO BP.

PKO Bank Polski prosi o kontakt wszystkie osoby, które otworzyły załącznik lub skorzystały z linka zamieszczonego w fałszywej wiadomości. Klienci mogą zgłosić się dzwoniąc do konsultanta w banku dostępnego pod numerem 800 302 302 lub +48 81 535 60 60,

Trwa fala ataków na klientów banków. Nie dalej jak wczoraj ostrzegaliśmy przed oszustami podającymi się za pracowników mBanku. Od kilku tygodni mamy do czynienia ze wzmożoną działalnością przestępców próbujących wyłudzać dane osobowe klientów, informacje potrzebne do zalogowania się do bankowości internetowej oraz dane kart płatniczych. Cyberprzestępcy nie przebierają w środkach, jednego dnia podają się pod pracowników banku i informują o rzekomych podejrzanych transakcjach na koncie bankowym, a kolejnego przedstawiają się jako policjanci. Oszuści są przebiegli, numer z którego dzwonią wyświetla się jako infolinia banku.

DF