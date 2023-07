PKO BP otworzy oddziały w sobotę 8 lipca. Chodzi o "Bezpieczny kredyt 2 proc."

Bezpieczny kredyt 2% w VeloBanku – wszystko, co powinieneś wiedzieć! VeloBank to kolejna instytucja, w której od 3 lipca 2023 roku można wnioskować o Bezpieczny kredyt 2% udzielany w ramach rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie. Przyszły kredytobiorca może większość formalności załatwić zdalnie i pojawić się w placówce jedynie na podpisanie umowy kredytowej. To spore ułatwienie. Co jeszcze warto wiedzieć?