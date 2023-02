"Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem". PKO BP ostrzega klientów

PKO Bank Polski ostrzega przed oszustami podszywającym się pod instytucję. Przestępcy rozsyłają do klientów fałszywe wiadomości. E-mail zawiera złośliwe oprogramowanie, za pomocą którego wyłudzacze mogą przejąć kontrolę nad kontem osobistym i "wyczyścić" jego zawartość.

"Dzień dobry, w załączniku przesyłamy dokument. wyciąg okresowy 10/2023 za okres od 2023-01-10 do 2023-01-31. Z pozdrowieniami PKO Bank Polski" - czytamy w fałszywej wiadomości wysyłanej przez cyberprzestępców do klientów PKO BP. Treść e-maila opublikował bank w komunikacie prasowym.

Wiadomość przygotowana przez oszustów zawiera załącznik, w którym ukryte jest złośliwe oprogramowanie. "Nie otwieraj go, nie klikaj też w linki w tego rodzaju e-mailach. Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem" - ostrzega PKO Banku Polski.

Prawie połowa Polaków doświadczyła próby wyłudzenia danych, a 15 proc. do dziś zmaga się z konsekwencjami ich wycieku. To więcej niż w poprzednich latach - wynika z badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów. Co zrobić, żeby ochronić siebie i swoje środki na rachunku bankowym przed atakiem?

PKO Bank Polski zwraca uwagę przede wszystkim na sprawdzanie, kto jest nadawcą i adresatem wiadomości. Warto też zastanowić się, czy na pewno powinieneś dostać taką wiadomość. Co więcej, do tzw. red flags (czerwonych flag) zaliczane są błędy językowe, które mogą wskazywać, że wiadomość została wysłana przez oszustów.

Więcej na ten temat pisał Wojciech Boczoń w artykule pt. "Tak okradają nas "zdalnie". 10 prawdziwych scenariuszy, które każdemu powinny zapalić czerwoną lampkę".

W przypdków otrzymania podejrzanej wiadomości z banku lub innej instytucji państwowej zawsze warto zweryfikować prawdziwość e-maila lub SMS-a. Wątpliwości mogą rozwiać m.in. pracownicy banku w trakcie rozmowy telefonicznej.