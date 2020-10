PKO BP blokuje dostęp do kont - to kolejny atak phishingowy na klientów

fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock

PKO Bank Polski zablokował dostęp do konta osobistego? Uważaj, to oszustwo - przestępcy podszywają się pod instytucję. Wysyłają fałszywe wiadomości do klientów i próbują wyłudzić dane osobowe.



– Drogi kliencie, niedawno zmieniłeś swoje hasło. Musimy potwierdzić Twoją nową aktualizację w ciągu 24 godzin, aby uniknąć zamknięcia konta. Jeśli nie dokonałeś tej zmiany, potwierdź swoją tożsamość – czytamy w fałszywej wiadomości wysyłanej przez oszustów podszywających się pod PKO Bank Polski.

Oszuści straszą klientów

Cyberprzestępcy w wysyłanym e-mailu "straszą" klientów PKO BP informacją o zablokowaniu dostępu do rachunku oraz zachęcają do skorzystania z linka w celu przywrócenia dostępu. Skorzystanie z niego może spowodować utratę danych, kontroli nad kontem bankowym lub komputerem czy smartfonem, ostrzega PKO Bank Polski w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej.

Złośliwa domena to ipko-securpl[.]com, która znalazła się już na liście ostrzeżeń CERT Polska, czytamy na Twitterze. Oszuści za pomocą linka mogą wyłudzić dane umożliwiające logowanie do bankowości online oraz wyczyścić konto osoby, która padła ofiarą kradzieży tożsamości. Sprawdź, jakie kroki podjąć w przypadku utraty danych osobowych, w artykule pt. "Co zrobić, gdy padniemy ofiarą kradzieży danych osobowych?".

Uwaga! Ostrzegamy przed nową kampanią wyłudzającą dane logowana do bankowości @PKOBP. Ofiary masowo dostają e-maile z fałszywą informacją o zablokowaniu konta. Złośliwa domena to ipko-securpl[.]com i jest już na naszej liście ostrzeżeń. Podajcie dalej! pic.twitter.com/fN7LTBwIXK — CERT Polska (@CERT_Polska) October 5, 2020

Klienci PKO BP muszą zachować wzmożoną czujność. W ciągu ostatnich dwóch tygodni osoby posiadające produkty w banku stały się celem licznych ataków phishingowych. Przestępcy nie przebierają w środkach - jednego dnia wysyłają wiadomości o rzekomej konieczności aktualizacji systemu zabezpieczającego, a kolejnego "rozdają" pieniądze za pobranie nowej wersji aplikacji mobilnej.

