PKO BP: trwa fala oszustw "na pracownika" banku

Wraca oszustwo "na pracownika" banku. Oszuści podszywają się pod osoby zatrudnione w PKO Banku Polskim. Dzwonią do klientów i namawiają do zainstalowania złośliwego oprogramowania, które umożliwia dostęp do narzędzia autoryzacyjnego.

– Ostrzegamy przed telefonami od nieznanych Ci osób, które podają się za pracowników banku, powołują się na względy bezpieczeństwa i nakłaniają do zainstalowania na Twoim urządzeniu aplikacji do zdalnej weryfikacji – informuje PKO Bank Polski.

Oszuści wyłudzają m.in. poufne dane osobowe oraz nakłaniają do pobrania ze sklepu Google Play i zainstalowanie na telefonie, tablecie lub komputerze aplikacji do zdalnej weryfikacji, np. TeamViewer, QuickSupport, AnyDesk. W rzeczywistości cyberprzestępcy chcą zdobyć:

dane do logowania do bankowości elektronicznej,

narzędzie autoryzacyjne.

Wyłudzone informacje mogą posłużyć do przejęcia kontroli nad rachunkiem bankowym, a w konsekwencji skutkować nieautoryzowanym przelewem środków pieniężnych na inne konto.

Oszustwo na "pracownika banku" to w ostatnim czasie jedno z najbardziej "popularnych" przestępstw internetowych. Oszuści zachęcają też do inwestowania w kryptowlaluty, podszywają się pod policjantów oraz donoszą o rzekomych podejrzanych aktywnościach na koncie bankowym.

