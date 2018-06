PKO BP ostrzega klientów przez złośliwym oprogramowaniem

Bank PKO BP ostrzega swoich klientów przed złośliwym oprogramowaniem, które atakuje telefony komórkowe. Oprogramowanie podszywa się pod wtyczkę Adobe Flash i może przechwycić m.in. dane dostępowe do bankowości mobilnej.

Klienci banków muszą się mieć na baczności. PKO BP ostrzegł przed aktywnością złośliwego oprogramowania, który podszywa się pod wtyczkę Adobe Flash.

"Oprogramowanie to może dostać się na urządzenie w trakcie instalacji podejrzanych aplikacji – dlatego przestrzegamy przed instalowaniem na urządzeniach mobilnych aplikacji z nieznanych źródeł. Złośliwe oprogramowanie kierować może do fałszywej strony, na której znajduje się prośba o podanie danych uwierzytelniających – numeru klienta, hasła oraz kodu jednorazowego służącego do autoryzacji operacji" - podaje biuro prasowe PKO BP.

Złośliwe oprogramowanie może przechwycić dane dostępowe do serwisów bankowości elektronicznej oraz przejąć kontrolę nad niektórymi funkcjami urządzenia, czyli, jak podaje bank, wysyłanie SMS-ów czy przekierowywanie połączeń.

Zwyczajowo przy tej okazji bank przypomina, że nigdy nie prosi klientów o podanie kodów autoryzacyjnych przy logowaniu, ani nie wysyła maili z linkiem do logowania do serwisu transakcyjnego.

WS