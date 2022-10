PKO BP: na operacji zakupu i sprzedaży akcji PKN Orlen osiągnęliśmy zysk. Akcje trafiły do funduszy

fot. DarwelShots / / Shutterstock

PKO BP osiągnął zysk na operacji zakupu i sprzedaży akcji PKN Orlen. W procesie przyspieszonej budowy księgi popytu akcje Orlenu odkupiły krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych - podał bank w oświadczeniu.

"PKO Bank Polski informuje, że dokonał operacji zakupu i sprzedaży akcji PKN Orlen, na której osiągnął zysk" - napisał bank w środowym oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

Bank dodał, że w ramach ABB akcje Orlenu nabyły wiarygodne krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

PKO BP kupił pod koniec września od Skarbu Państwa 14.161.080 akcji PKN Orlen, stanowiących ok. 2,26 proc. kapitału, według kursu zamknięcia z dnia transakcji, czyli 53,40 zł za akcje, pomniejszonego o dyskonto ustalone na zasadach rynkowych.

W poniedziałek bank rozpoczął w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) sprzedaż posiadanego pakietu. We wtorek PKO BP poinformował, że sprzedał ten pakiet akcji po cenie 50,50 zł za akcję, a "na ekonomiczny wynik transakcji wpływ mają postanowienia transakcji swapu przychodu całkowitego".

30 września PKO BP zawarł z PKN Orlen transakcję swapu przychodu całkowitego (Total Return Swap), w odniesieniu do której instrumentem bazowym było 14.161.080 akcji Orlenu, nabytych przez bank od Skarbu Państwa. PKN Orlen zobowiązał się do zapłaty na rzecz PKO BP kwoty będącej wynikiem odjęcia od średniej ceny ważonej wolumenem sprzedaży uzyskanej przez PKO BP w wyniku zbycia akcji na rzecz podmiotów trzecich ceny nabycia akcji od Skarbu Państwa lub był uprawniony do otrzymania od PKO BP kwoty będącej wynikiem odjęcia od średniej ceny ważonej sprzedaży ceny początkowej. Zawarcie transakcji było związane z planowanym połączeniem PKN Orlen z PGNiG. (PAP Biznes)

