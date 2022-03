PKO BP: oczekiwaliśmy większej podwyżki stóp procentowych

fot. inxti / / Shutterstock

Rynek oczekiwał nieco większego ruchu - wskazali we wtorek analitycy PKO BP, odnosząc się do decyzji RPP o podniesieniu stóp procentowych. Dodali, że ich bank oczekiwał podniesienia stopy o 100 pb. Przewidują jednocześnie, że stopy procentowe będą rosnąć dalej.

We wtorek po południu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ogłosiła podwyższenie stopy procentowej o 0,75 pkt. proc. Stopa referencyjna wynosi obecnie 3,5 proc.

"Ostatnie dni, wraz z silnym osłabieniem złotego, przyniosły wzrost oczekiwań co do skali podwyżki stóp, stąd mocniejszy ruch niż na poprzednich posiedzeniach (75pb vs 50pb) nie stanowi zaskoczenia" - skomentowali wtorkową decyzję RPP analitycy PKO BP.

Według ekspertów silne umocnienie złotówki przed upublicznieniem decyzji RPP, a następnie jej osłabienie o 5 groszy po ogłoszeniu, "może wskazywać, że rynek oczekiwał nieco większego ruchu". Samo PKO BP oczekiwało podniesienia stopy o 100 pb.

"Te oczekiwania wzmogła wcześniejsza decyzja MNB, który dziś podniósł o 100pb odpowiednik stopy lombardowej NBP (do 6,4 proc.)" - dodali analitycy.

PKO BP stwierdziło, że komunikat towarzyszący decyzji, a zwłaszcza zawarte w nim kluczowe wyniki nowej projekcji inflacyjnej, wskazują, że dzisiejsza podwyżka nie jest ostatnią. Według ekspertów z oficjalnego komunikatu RPP wynika, że Rada "w większym stopniu obawia się nasilenia niekorzystnych zjawisk cenowych, niż gwałtownego pogorszenia koniunktury". Taka interpretacja wskazywałaby na dalszą zapowiedzią podwyżek stóp procentowych - uważa PKO BP.

Następnym argumentem za kontynuacją podwyżek - jak dodali - "może być sytuacja na rynku walutowym". Według analityków sugerowałaby to deklaracja NBP do "podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia stabilności mikroekonomicznej i finansowej", a także "ograniczenia wahań kursu złotego niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej".

Bank zaznaczył, że rozszerzeniem komunikatu prezesa NBP będzie zaplanowana na środę na godz. 15 konferencja prasowa. PKO BP zakłada potwierdzenie, że "bazowym scenariuszem pozostaje kontynuacja podwyżek stóp do co najmniej 4 proc.". (PAP)

