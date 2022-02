PKO BP: niepewność na rynkach surowcowych może znów podnieść ceny paliw

fot. Michał Kość / / FORUM

Niepewność na rynkach surowcowych może znów podnieść ceny paliw o 20 groszy za litr - powiedział PAP dyrektor departamentu analiz ekonomicznych PKO BP Piotr Bujak. Dodał, że ceny ropy będą rosły w związku z trudną sytuacją geopolityczną i dobrą kondycją światowej gospodarki.

Od 1 lutego z 23 proc. do 8 proc. spadła stawka podatku VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformowali, że cena benzyny spadła dzięki temu średnio do 5,19 zł, a oleju napędowego do 5,24 zł za litr.

Zdaniem Piotra Bujaka z PKO BP zapewne pozostali gracze na krajowym rynku paliw pójdą w ślady Orlenu i obniżą ceny, bo konkurencja jest duża.

Dodał, że może tak być, że wzrost cen ropy naftowej czy też osłabienie kursu złotego do dolara skonsumuje antyinflacyjny efekt, jakim jest spadek cen paliw na skutek obniżki cen VAT. Dodał równocześnie, że "równie dobrze jednak możemy mieć do czynienia ze spadkami notowań ropy naftowej i wzmocnieniem kursu złotego względem dolara". "Wówczas ceny paliw mogą jeszcze się obniżyć, ale bardziej prawdopodobny jest ten pierwszy scenariusz i ponowny wzrost cen paliw. Nie powinien on być jednak większy niż 20 groszy na litrze" - ocenił Bujak.

Jego zdaniem niepewność na rynkach jest duża. "Głównie ze względu na napięcia geopolityczne, jakie ostatnio obserwujemy oraz dobrą kondycję światowej gospodarki, która powoduje wzrost popytu na ropę naftową i tym samym wzrost jej notowań" - zaznacza Piotr Bujak.

Na stacjach mamy spadki cen paliw o 50-60 groszy na litrze

Portal e-petrol.pl dokonał analizy rynku po obniżce podatku VAT na paliwa.

"Nie jest to jeszcze pełny obraz sytuacji, ale widać, że ceny spadły o 50 - 60 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego i o 20-30 groszy na litrze autogazu. Nie wszyscy zdążyli dostosować swoje ceny do nowych warunków, dlatego też będziemy obserwować spadki na stacjach paliw jeszcze przez kilka dni" - powiedział PAP analityk rynku paliw e-petrol.pl Jakub Bogucki. Zwrócił uwagę, że nie należy się spodziewać, że wszędzie ceny paliw spadną o 70 groszy na lirze jak to miało miejsce na Orlenie.

"Obniżka VAT pokrywa się z trendem wzrostowym na rynku paliw, w którego trakcie właśnie się znajdujemy. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji za naszą Wschodnią granicą oraz od działań +Opec. Ewentualne wzrosty cen paliw jednak mogą osiągnąć kilka groszy i należy pamiętać, należy liczyć je od poziomu 5,20 zł za litr (w przypadku benzyny). Efekt obniżki VAT nie zostanie więc istotnie zniwelowany. To będzie nadal wsparcie dla kierowców" - powiedział Jakub Bogucki.

Obniżki cen paliw spowodują większy ruch na stacjach paliw w najbliższych dniach, ale nie potrwa to długo. Stacjom trudno będzie odbudować spadek marż, który miał miejsce w ostatnim czasie - zauważył analityk.

autorka: Anna Bytniewska