PKO BP się powiększy? Decyzja o przejęciu innego banku "wkrótce"

PKO BP nie wyklucza, że wkrótce może podjąć decyzję w sprawie akcji Banku Pocztowego - poinformował wiceprezes banku kierujący pracami zarządu, Dariusz Szwed. Wcześniej bank rozważał odkupienie od Poczty Polskiej pakietu 75 proc. minus 10 akcji Banku Pocztowego.

"Podtrzymujemy gotowość dokapitalizowania Banku Pocztowego, zgodnie z naszymi udziałami w tym banku [...] co do samej transakcji [...] to decyzję podejmiemy pewnie lada chwila" - powiedział w czwartek Szwed.

W 2022 roku bank informował, że rozważa odkupienie od Poczty Polskiej pakietu 75 proc. minus 10 akcji Banku Pocztowego.

PKO BP zaznaczał wówczas, że prace przygotowawcze dotyczące ewentualnego nabycia przez bank pakietu akcji Banku Pocztowego są na wczesnym etapie, a docelowa struktura rozważanej transakcji i jej warunki komercyjne i prawne zależą od negocjacji pomiędzy stronami.

Słowa te padły podczas konferencji prasowej odnośnie do wyników PKO BP za II kwartał 2023 roku.

