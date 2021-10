PKO BP największą spółką na GPW. Allegro drugie, CD Projekt daleko

fot. Robson90 / / Shutterstock

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych namieszała na liście największych spółek na GPW. Niemal rok po debiucie palmę pierwszeństwa straciło Allegro, a nowym liderem został PKO BP.

12 października 2020 r. na GPW zadebiutowały akcje Allegro, które z marszu stało się spółką o największej kapitalizacji (czyli wartości wszystkich akcji) spółką na GPW. Zaczęło się od 71 mld zł, a już po dwóch tygodniach pobytu na parkiecie Allegro przez moment wyceniane było na ponad 100 mld zł (w trakcie sesji 27.10.2020, na koniec tego dnia wycena osiągnęła 96,8 mld zł).

Gigant handlu internetowego sukcesywnie jednak taniał, przez co już w maju 2021 r. jego wartość stopniała do 52,4 mld zł. Wówczas jednak na rynku nadal nie było spółki zdolnej wyprzedzić ubiegłorocznego debiutanta. Inaczej jest obecnie, ponieważ nawet z kapitalizacją na poziomie 56,7 mld zł Allegro musiało oddać fotel lidera na rzecz PKO BP. Największy polski bank po wczorajszej sesji wyceniany jest na równo 57,5 mld zł. Dla porównania, w momencie debiutu Allegro PKO BP wyceniany był na 27,5 mld zł, a więc ponaddwukrotnie mniej.

W ostatnich dniach notowania banków, a więc również i nowego lidera zestawienia, podbiło najpierw oczekiwanie inwestorów, a potem ich reakcja na środową decyzję Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych. Banki są przez rynek postrzegane jako beneficjenci wyższych stóp procentowych (mogą pobierać więcej od kredytobiorców, bez konieczności wprowadzania dodatkowych opłat za swoje usługi, z czym mieliśmy do czynienia po obniżeniu stóp w trakcie pandemii).

Spółka Kapitalizacja (mld zł) PKOBP 57,50 ALLEGRO 56,79 PGNIG 37,28 PKNORLEN 34,88 SANPL 34,74 DINOPL 34,11 INGBSK 33,83 PZU 32,48 KGHM 30,03 PEKAO 30,03 Źródło: Bankier.pl

Do czołowej dziesiątki nie łapie się już CD Projekt, który przed premierą „Cyberpunka 2077” (grudzień 2020 r.) wyceniany był na 40 mld zł, co było drugim wynikiem po Allegro. Wcześniej, zanim internetowa platforma zadebiutowała na GPW, producent gier był przez długie tygodnie najwyżej wycenianą spółką na dużym parkiecie. Nieudana premiera gry oraz późniejsze perturbacje sprawiły, że w najgorszym momencie minionego roku kapitalizacja CD Projektu spadła do 15,5 mld zł, a obecnie wynosi 19,5 mld zł. Na liście najwyżej wycenianych spółek twórcy gier o Wiedźminie są wyprzedzani jeszcze przez: Pepco (28,7 mld zł), LPP (23 mld zł), Cyfrowy Polsat (23 mld zł) i mBank (19,66 mld zł).

W rankingu zostały pominięte spółki notowane w ramach dual-listingu (czyli obecne na kilku giełdach), ponieważ ich wpływ na rynek zazwyczaj jest minimalny ze względu na bardzo niskie obroty. Mowa o Santanderze (kapitalizacja 259 mld zł), Unicredit (121 mld zł) oraz CEZ (77,4 mld zł).