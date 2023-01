PKO BP ma ponad 20 tys. ugód z frankowcami. Obserwuje wzrost zainteresowania ugodami

Sądy może zalać w tym roku kolejna fala pozwów frankowych

- W sądach jest obecnie ok. 20-25 proc. umów frankowych i przewiduje się, że pojawi się ich jeszcze drugie tyle - mówi adwokat Andrzej Zorski, który tym tematem zajmuje się od sześciu lat. Jak wskazuje, duża część frankowców wstrzymuje się z pozwem do czasu rozstrzygnięcia przez TSUE kwestii tego, czy po unieważnieniu umowy kredytu frankowego bankowi przysługuje jeszcze prawo do wynagrodzenia za wieloletnie korzystanie z jego kapitału.