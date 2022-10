PKO BP ma ponad 18 tys. ugód z frankowiczami. "Zwiększone zainteresowanie"

fot. Katarzyna Sokolowska / / Shutterstock

PKO BP zawarł ponad 18 tys. ugód z frankowiczami, a 73 proc. spraw, które trafiają do Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się podpisaniem ugody. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy bank obserwuje zwiększenie liczby wniosków składanych przez klientów o prawie 30 proc. w porównaniu do II kwartału 2022 roku - poinformował PAP Biznes wiceprezes PKO BP Piotr Mazur.

PKO BP 4 października 2021 roku uruchomił - jako pierwszy na rynku - program ugód dla kredytobiorców frankowych, który zakłada konwersję waluty kredytu na PLN, tak jakby od początku był kredytem złotowym.

"Do tej pory zawarliśmy ponad 18 tys. ugód z kredytobiorcami. 73 proc. spraw, które trafiają do Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się podpisaniem ugody" - powiedział w czwartek PAP Biznes Mazur.

"Mimo wysokiego poziomu złotowych stóp procentowych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy obserwujemy zwiększenie liczby wniosków składanych przez klientów o prawie 30 proc. w porównaniu do II kwartału 2022 roku. Jedną z przyczyn jest rosnący kurs franka szwajcarskiego" - dodał.

Zdaniem Mazura program ugód spełnia swoje założenia.

"Stał się realną pomocą dla osób spłacających swoje kredyty hipoteczne w CHF: pozwala uwolnić się kredytobiorcom frankowym od ryzyka walutowego oraz jest wygodną i pewną alternatywą dla długotrwałej i kosztownej drogi sądowej" - powiedział Mazur.

"Sądzimy również, że klienci mogą obawiać się dalszego wzrostu kursu franka szwajcarskiego oraz uznawać długotrwały proces sądowy jako nieatrakcyjny i niepewny co do finalnego rezultatu. Wynika to z tego, że nawet jeśli sąd unieważni kredyt, to najczęściej sprawa się nie kończy, ponieważ kolejnym etapem jest proces o zapłatę odsetek za użytkowanie udzielonego kapitału" - dodał.

Wiceprezes podał, że skala umorzenia wartości kredytu jest zwykle na tyle istotna, że pozostała po ugodzie wartość kredytu jest spłacana jednorazowo w przypadku około 50 proc. klientów.

"Osoby, które decydują się na kontynuację kredytu, aby ograniczyć ryzyko złotowej stopy procentowej, mogą skorzystać z możliwości stałego oprocentowania kredytu przez 5 lat - taką opcję wybrało 77 proc. klientów" - powiedział Mazur.

Od czerwca programem ugód PKO BP objął również kredyty hipoteczne MIX zaciągnięte we frankach szwajcarskich, a w ostatnim czasie z rozwiązania mogą skorzystać także kredytobiorcy, którzy swój kredyt hipoteczny zaciągnęli pierwotnie w złotych, a następnie go przewalutowali na CHF.

