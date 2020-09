fot. lucadp / Shutterstock

W tym tygodniu utrudnienia czekają klientów 11 banków. Sprawdź, czy twój nie zapowiedziała przerwy technicznej na najbliższy weekend.



W cotygodniowym zestawieniu na Bankier.pl sprawdzamy, które banki zapowiedziały przerwy w działaniu swoich serwisów związane z przeprowadzanymi pracami modernizacyjnymi. Pierwsze utrudnienia czekają już w piątek.

Przerwa w Santanderze

Na najbliższy weekend przerwy w dostępie do usług bankowych zapowiedział Santander Bank Polska. Od piątku (18 września) od godziny 23:00 do soboty (19 września) do godziny 7:00 klienci banku nie zalogują się do bankowości internetowej oraz mobilnej.

Przerwa w działaniu płatności Blik, internetowego kantoru, przelewów natychmiastowych oraz Przelewów24 będzie dłuższa i rozpocznie się od 22:00 w piątek (18 września).

Prace serwisowe w Banku Pekao

Bank Pekao zapowiedział przerwę techniczną, która potrwa od soboty (19 września) od godziny 22:00 do niedzieli (20 września) do godziny 3:00. Podczas prac modernizacyjnych klienci banku mogą mieć trudności z podczas korzystania z funkcji systemów bankowości internetowej oraz mobilnej. Dodatkowo w tym czasie niedostępne będą płatności kartą podczas zakupów internetowych. Bank Pekao zaznacza, że kilkuminutowe przerwy w dostępie do serwisów mogą potrwać do godziny 13:30.

Przerwa techniczna w Getin Banku

Wśród instytucji, które zapowiedziały prace modernizacyjne na najbliższy weekend, znalazł się również Getin Bank. Klienci od północy do godziny 6:00 w niedzielę (20 września) nie zalogują się do systemów bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Przerwa techniczna w Nest Banku

W nocy z soboty na niedzielę (z 19 na 20 września) pomiędzy godziną 21:00 a 6:30 następnego dnia klienci Nest Banku mogą spodziewać się utrudnień podczas korzystania m.in. z bankowości internetowej oraz mobilnej. W tym czasie niedostępne będzie wykonywanie przelewów natychmiastowych oraz doładowań telefonu komórkowego, operacje na saszetkach, zarządzenie celami oszczędnościowymi, płatności za zakupy internetowe oraz zasilanie rachunku, do którego wydana została karta debetowa lub kredytowa.

Dodatkowo podczas przerwy technicznej niedostępna będzie opcja otwierania nowego rachunku bankowego oraz składania wniosków o wydanie karty.

Prace serwisowe w BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości zapowiedział przerwę w działaniu bankowości elektronicznej. Klienci banku BPS nie skorzystają z usług systemów elektronicznych od godziny 23:00 w piątek (18 września) do godziny 1:00 w sobotę (19 września).

Przerwa techniczna w Aliorze

Klienci posiadający rachunki bankowe w Alior Banku w najbliższy weekend od godziny 1:00 w sobotę (19 września) do godziny 3:00 w niedzielę (20 września) mogą spodziewać się utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych. Problemy dotyczyć mogą wypłaty środków z bankomatów oraz podczas realizowania płatności kartami.

Prace serwisowe w ING

Od niedzieli (20 września) do poniedziałku (21 września) potrwają prace serwisowe w ING Banku Śląskim. Od północy w niedzielę do godziny 5:30 klienci ING nie wypłacą środków z bankomatów i nie wpłacą gotówki za pośrednictwem wpłatomatów, nie zalogują się do systemów bankowości internetowej oraz mobilnej - zarówno osoby posiadające rachunek prywatnych, jak i biznesowy. Podczas przerwy niedostępne będą płatności Blik, przelewy ekspresowe, płatności internetowe za pomocą Płać z ING oraz płatności 3DSecure.

Podczas prac technicznych niedostępne będzie aktywowanie kart, zmienianie limitów transakcyjnych, ubezpieczenie i nadawanie kodów PIN, zamawianie kart płatniczych, przypisywanie kart w aplikacji, dodawanie kart w portfelach mobilnych, wykonywanie operacji na rachunku karty kredytowej oraz składanie wniosków.

Dodatkowo w sobotę od godziny 14:00 klienci nie wykonają przelewów wewnętrznych między rachunkami w ING oraz przelewów zewnętrznych przyjętych.

W poniedziałkową noc od godziny 0:30 do 1:30 mogą występować problemy z realizacją transakcji płatniczych w sklepach oraz wypłatą lub wpłatą gotówki w bankomatach ING oraz sieci Planet Cash.

Przerwa techniczna w PKO BP i Inteligo

W niedzielę (20 września) klienci PKO BP oraz Inteligo od godziny 0:30 do godziny 2:00 nie skorzystają z aplikacji mobilnej IKO - również płatności zbliżeniowe IKO. W tym czasie przeprowadzane będą prace modernizacyjne.

Przerwa techniczna w mBanku

Również klienci mBanku muszą liczyć się z utrudnieniami. W niedzielną noc (20 września) od godziny 4:00 do godziny 8:00 niedostępne będą przelewy na telefon Blik w aplikacji mobilnej, płatności Blikiem w sklepie internetowym, przelewy ekspresowe oraz wypłaty gotówki w bankomatów.

Dodatkowo w od godziny 5:00 do godziny 8:00 w niedzielę klienci nie skorzystają z mKantoru zarówno w serwisie internetowym, jak i w systemie aplikacji mobilnej.

Prace serwisowe w Banku Ochrony Środowiska

Dodatkowo również w niedzielę (20 września) z usług bankowości internetowej oraz telefonicznej nie skorzystają klienci Banku Ochrony Środowiska. Pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 niedostępny będzie system bankowości internetowej oraz BOŚBank24 oraz Usługa TeleBOŚ. Podczas przerwy w działaniu usług BOŚ Bank będzie przeprowadzał prace modernizacyjne.