PKO BP walczy o deponentów. Proponuje 10% na lokacie terminowej nie tylko nowym klientom

Nowa tabela oprocentowania PKO Banku Polskiego przyniosła kilka nowości. Najważniejsza z nich dotyczy nowej lokaty terminowej. Spełniając warunki dodatkowe oferty, można zyskać do 10 proc. w skali roku na półrocznym depozycie.

PKO Bank Polski zrobił zwolennikom oszczędzania prezent na Dzień Dziecka. 1 czerwca 2023 r. pojawiła się na stronie internetowej banku nowa tabela oprocentowania. Wśród niej można znaleźć informacje na temat nowej lokaty terminowej – Lokaty urodzinowej IKO.

Lokata Urodzinowa IKO to oferta dostępna dla posiadaczy konta osobistego w PKO Banku Polskim wyłącznie w aplikacji mobilnej IKO. Można ją założyć na 6 miesięcy i wpłacić od 1000 zł do 50 000 zł. Aktywna może być tylko jedna lokata. Depozyt nie jest odnawialny.

Lokata Urodzinowa IKO ma dwie stawki – która będzie obowiązywała zależy od klienta. 5 proc. w skali roku to oprocentowanie, obejmujące oszczędności klienta, który nie zrealizuje żadnych dodatkowych warunków. 10 proc. w skali roku będzie obowiązywało, jeśli klient spełni co najmniej jeden z wymogów wymienionych poniżej:

zakup w aplikacji IKO jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO TFI – otwarcie nowego rejestru albo zakup funduszy inwestycyjnych PKO TFI, jeżeli klient już je ma albo

zakup w aplikacji IKO nowego dowolnego ubezpieczenia PKO Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. (nie dotyczy odnowień) albo

ustanowienie w aplikacji IKO dowolnego zlecenia stałego.

To nie koniec zmian w zakresie depozytów w PKO Banku Polskim. Bank obniżył stawkę na Lokacie na nowe środki na 3 miesiące. Wcześniej obowiązywało oprocentowanie w wysokości 7 proc. rocznie. Od 1 czerwca br. jest to 6 proc. w skali roku. Co więcej, z oferty banku zniknęła Lokata na dzień dobry dla nowych klientów. Można było na niej otrzymać 8 proc. rocznie na kwartał, o ile było się nowym klientem, który skusił się na konto osobiste z oferty banku.