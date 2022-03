PKO BP: RPP może mocno podnieść stopy. Wojna stanowi szok, który będzie prowadził do wyższej inflacji

/ Shutterstock

Rada Polityki Pieniężnej może podczas marcowego posiedzenia podnieść stopy procentowe o 100 pb - wskazali ekonomiści PKO BP na Twitterze. Jak ocenili, agresja Rosji na Ukrainę stanowi szok, który będzie prowadził do wyższej inflacji i niższego wzrostu gospodarczego.

"Rosyjska agresja oznacza szok o charakterze stagflacyjnym, prowadzący do wyższej inflacji i niższego wzrostu gospodarczego. Wraz z presją na deprecjację złotego oznacza to poważny dylemat dla RPP. Spodziewamy się, że stopy NBP wzrosną we wtorek o 100 pb" - napisali analitycy PKO BP na Twitterze.

Analitycy zwrócili uwagę, że oczekiwany z powodu skutków wojny wzrost inflacji ma w jeszcze większym stopniu niż wcześniej charakter negatywnego szoku podażowego. To sugerowałoby, że władze monetarne mogłyby zacząć większą wagę przypisywać zagrożeniom dla wzrostu gospodarczego.

"Z drugiej strony, silna presja na deprecjację złotego skłania do bardziej zdecydowanych działań. RPP może zdecydować się na szybsze, bardziej skoncentrowane podwyżki stóp, ale bez zwiększania skali łącznego zaostrzenia polityki pieniężnej względem wcześniejszych oczekiwań" - napisali.

"Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę utrzymywanie się presji na złotego, RPP wybierze wariant +przyspieszenia+ przebiegu cyklu zaostrzania polityki pieniężnej, aby przeciwdziałać bieżącej presji na rynku walutowym. Później podwyżki mogą się szybko zakończyć" - dodali.

Ekonomiści oczekują, że Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie ponownie podkreśli siłę fundamentów polskiej gospodarki i powtórzy, że dysponuje szerokim zakresem instrumentów, które może stosować w celu wsparcia złotego.

W poniedziałek rano NBP poinformował, że na środę na godz. 15.00 planowana jest również konferencja prezesa NBP A. Glapińskiego.

