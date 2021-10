PKO BP: Nie widać spirali płacowo-cenowej

Normalizacja wzrostu wynagrodzeń. Analiza Credit Agricole

Zgodnie z danymi GUS, wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszył się we wrześniu do 8,7 proc. r/r wobec 9,5 proc w sierpniu, kształtując się zgodnie z przewidywaniami rynku i lekko powyżej naszej prognozy (8,5 proc.) - pisze we wtorkowej analizie Credit Agricole.