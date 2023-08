PKO BP: Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w czerwcu przebiła oczekiwania

ING twardo o obniżce stóp procentowych. "Nawet gdyby sierpniowa inflacja była dwucyfrowa" Zdaniem analityków ING w drugiej połowie roku inflacja zbliży się do lipcowej projekcji banku centralnego, co RPP uzna za realizację oczekiwanego scenariusza dezinflacji. Nawet gdyby sierpniowa inflacja była dwucyfrowa, NBP zdecyduje się na cięcie stóp we wrześniu - prognozują.