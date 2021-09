PKO BP: Dane za III kw. 2021 r. wskazują na hamowanie rocznego wzrostu konsumpcji

fot. WOLFGANG RATTAY / / Reuters

Dane za III kw. 2021 r. wskazują jednoznacznie na hamowanie rocznego wzrostu konsumpcji, co może być spowodowane silnym wzrostem cen – napisano w komentarzu banku PKO BP do wtorkowych danych GUS.

We wtorek GUS podał dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w ubiegłym miesiącu wzrosła 5,4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,0 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 10,7 proc. r/r.

„Dane GUS podkreśliły widoczny w naszych wewnętrznych danych kartowych wzrost wydatków konsumenckich na zakończenie wakacji. Szczególnie wyraźnie widoczne jest to w przypadku sprzedaży odzieży i obuwia (+28,6 proc. r/r vs 15,8 proc. r/r w lipcu) oraz w kategorii prasa, książki itp. (+7,9 proc. r/r vs 2,6 proc. r/r w lipcu). W strukturze sprzedaży można zauważyć kontynuację widocznej już w lipcu słabości sprzedaży mebli, rtv, agd (+0,1 proc. r/r) po miesiącu spadku odbudowała się jednak dynamika sprzedaży samochodów (+5,7 proc. r/r)” – napisano w komentarzu banku PKO BP do wtorkowych danych GUS.

Ekonomiści banku zwrócili uwagę, że niska sprzedaż produktów z kategorii wyposażenie mieszkań może być skutkiem mniejszej skłonności konsumentów do dokonywania ważnych zakupów, m.in. ze względu na rosnące ceny.

„Tropem potwierdzającym tę tezę może być wzrost udziału sprzedaży przez internet w tej kategorii do 16,3 proc. z 14,7 proc. w lipcu oraz 10,9 proc. w sierpniu ubiegłego roku. Niezależnie od wzrostu cen pandemia spowodowała prawdopodobnie sporą zmianę w modelu sprzedaży wyposażenia mieszkania oraz odzieży i obuwia. W przypadku tej ostatniej kategorii udział sprzedaży przez internet wyniósł w sierpniu 2021 19 proc. wobec 15,7 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przypadku sprzedaży żywności oraz paliw mieliśmy w sierpniu do czynienia ze wzrostem w ujęciu nominalnym (o odpowiednio 2,2 proc. r/r oraz 19,1 proc. r/r) oraz realnym spadkiem(-1,3 proc. oraz -2,3 proc.)” – stwierdzono w komentarzu.

W opinii ekonomistów PKO BP poziom sprzedaży detalicznej jest zgodny ze średnioterminowym trendem.

„Ze względu na silny wzrost cen, potrzeba będzie nowych impulsów, żeby wybić sprzedaż powyżej tego trendu (co oznaczałoby również powrót do szybkiego tempa wzrostu obserwowanego bezpośrednio przed pandemią). Dane za III kw. 2021 r. wskazują jednoznacznie na hamowanie rocznego wzrostu konsumpcji, warto przy tym dodać, że wraz z końcem wakacji rozjazd pomiędzy sprzedażą i konsumpcją w wydatkach kartowych PKO Banku Polskiego zaczął się ponownie zmniejszać” – wskazano w komentarzu PKO BP.

GUS podał również dane o produkcji budowlano-montażowej w sierpniu. Wzrosła ona o 10,2 proc. licząc do sierpnia 2020 r. oraz o 3,2 proc. w stosunku do lipca 2021 r. – poinformował GUS we wtorkowym komunikacie.

„Poziom produkcji podąża za wzorcem z 2018. Aktywność w branży budowlanej (w odróżnieniu od przemysłu i handlu) nie odbudowała się jeszcze po ubiegłorocznym spadku, jednak dane za sierpień dają nadzieję na rychłe ożywienie inwestycji publicznych” – napisano w komentarzu PKO BP. (PAP)

