Weekendowe utrudnienia w bankach - lepiej przygotować gotówkę

fot. lucadp / Shutterstock

Alior, mBank, PKO BP lub Bank Pocztowy - sprawdź, czy twój bank nie zapowiedział przerwy technicznej na najbliższy weekend. Jak co tydzień na Bankier.pl przygotowujemy zestawienie instytucji, które będą przeprowadzać prace modernizacyjne.

W najbliższy weekend 11 banków będzie przeprowadzać prace serwisowe. Utrudnienia w korzystaniu z bankowości internetowej oraz mobilnej rozpoczną się już w części banków w piątek wieczorem.

Przerwa techniczna w Alior Banku

Już w piątek w Alior Banku będą przeprowadzane prace serwisowe. Od godziny 18:00 w piątek (25 września) do godziny 18:00 w sobotę (26 września) klienci muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami podczas korzystania z bankowości internetowej oraz mobilnej. Godzinę później od 23:00 systemy zostaną wyłączone z użytku do niedzieli do godziny 7:00.

Natomiast inwestorzy korzystający z usługi świadczonej przez Alior Bank muszą uzbroić się w cierpliwość - system będzie niedostępny od godziny 20:00 w piątek do godziny 20:00 w niedzielę.

Czas prac modernizacyjnych może ulec wydłużeniu, o czym klienci będą informowani na bieżąco, podkreśla Alior Bank w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Utrudnienia w EnveloBanku

W nocy z piątku (25 września) na sobotę (26 września) EnveloBank będzie przeprowadzał prace modernizacyjne. Utrudnienia w działaniu części usług rozpoczną się o godzinie 21:35 i potrwają do następnego dnia do godziny:

12:00 – przerwa w funkcjonowaniu bankowości internetowej (Pocztowa24 będzie niedostępna do 14:00) i mobilnej,

– przerwa w funkcjonowaniu bankowości internetowej (Pocztowa24 będzie niedostępna do 14:00) i mobilnej, 15:00 – zawieszenie obsługi produktów Call Centre.

Dodatkowo w czasie przerwy technicznej niedostępne będzie składanie wniosków oraz korzystanie z produktów w placówkach Poczty Polskiej od piątku do soboty pomiędzy godziną 21:35 a 11:00.

Przerwa techniczna w Banku Pocztowym

Jednym z banków, które zapowiedziały prace serwisowe już w piątek, jest Bank Pocztowy. Klienci instytucji od godziny 21:35 w piątek (25 września) do godziny 14:00 w sobotę (26 września) muszą liczyć się z utrudnieniami podczas korzystania z bankowości internetowej oraz mobilnej.

Prace serwisowe w Nest Banku

W sobotę utrudnień w korzystaniu z bankowości mogą spodziewać się klienci Nest Banku. Instytucja zapowiedziała przerwę techniczną, która rozpocznie się w sobotę (26 września) o godzinie 0:30 i potrwa do godziny 4:00. W tym czasie niedostępna będzie bankowość elektroniczna oraz PSD2 API Nest Banku.

Nie działa mBank?

Klienci mBanku mogą spodziewać się utrudnień w najbliższą niedzielę (27 września) ze względu na prace modernizacyjne przeprowadzane przez bank. Pomiędzy godziną 2:00 a 9:00 niedostępna będzie aplikacja mobilna oraz płatności za zakupy w internecie. Krócej - od godziny 2:00 do 7:00 - nie będą dostępne płatności kartą oraz wypłata gotówki z bankomatu, a także wpłacanie środków przy pomocą wpłatomatów.

Natomiast najdłuższa przerwa w działaniu funkcji bankowości internetowej oraz mobilnej w mBanku dotyczy składania wniosków. Potrwa od godziny 1:30 do godziny 9:30 w niedzielę.

Prace serwisowe w Getin Banku

Kolejnym bankiem, który zapowiedział przerwy, jest Getin. Klienci korzystający z systemów bankowości internetowej oraz mobilnej muszą przygotować się na niedostępność w niedzielną noc (27 września). Getin Bank zapowiedział przerwę techniczną, która potrwa od północy do godziny 6:00.

Przerwa techniczna w PKO BP i Inteligo

W niedzielę (27 września) od godziny 1:30 do godziny 4:30 utrudnienia czekają na klientów PKO Banku Polskiego oraz Inteligo. Z powodu prac modernizacyjnych w tym czasie niedostępna będzie aplikacja mobilna IKO, w związku z tym nie będą również działać płatności zbliżeniowe IKO.

Utrudnienia w Toyota Banku

Klienci korzystający z usług Toyota Banku nie skorzystają w najbliższą niedzielę z serwisu bankowości elektronicznej, telefonicznej oraz usługi tzw. szybkich płatności. Instytucja zapowiedziała prace modernizacyjne, które rozpoczną się w niedzielę (27 września) o godzinie 8:00 i potrwają do godziny 16:00.

Nie działa Pekao?

Najpóźniejsze weekendowe przerwy zapowiedział Bank Pekao. W poniedziałek (28 września) pomiędzy godziną 1:00 a 7:00 klienci banku mogą mieć problemy z korzystaniem z kart wielowalutowych oraz kart Visa Debit Gold. Dodatkowo podczas przerwy technicznej niedostępna będzie aplikacja PeoPay.

Prace techniczne w BNP Paribas

Niedzielną przerwę techniczną zapowiedział również BNP Paribas. 27 września od północy do godziny 6:00 niedostępny będzie serwis internetowy banku www.bnpparibas.pl ze względu na zaplanowane prace modernizacyjne.