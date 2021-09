PKN Orlen zobowiązał się pokryć do 1,8 mld zł nakładów na elektrownię w Grudziądzu

fot. Bartosz Frydrych / / FORUM

PKN Orlen zawarł z Energą porozumienie, w którym zobowiązał się do pokrycia całych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Nakłady mają sięgnąć nie więcej niż 1,8 mld zł, pod warunkiem zawarcia przez spółkę celową umowy mocowej - podały PKN Orlen i Energa.

Pokrycie nakładów inwestycyjnych ma nastąpić - w przypadku podjęcia decyzji o budowie elektrowni - poprzez udzielenie przez Orlen środków pieniężnych Enerdze lub spółce celowej CCGT Grudziądz. Porozumienie określa również zasady nadzoru nad CCGT Grudziądz.

Jednocześnie rada nadzorcza Energi zdecydowała o aktualizacji "Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy na lata 2021-2030".

"Zgodnie aktualną wersją 'WPIS' łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe grupy Energa planowane na lata 2021-2030 wynoszą ok. 31,5 mld zł (w tym ok. 13,6 mld zł na linię biznesową wytwarzanie), z czego ok. 15,2 mld zł w latach 2021-2025. Kwoty przeznaczone w latach 2021-2030 na linię biznesową dystrybucja (ok. 16,9 mld zł) oraz linię biznesową sprzedaż i pozostałe spółki (ok. 1,1 mld zł) nie uległy zmianie" - napisano w komunikacie Energi.

PKN Orlen posiada 90,92 proc. akcji Energi, które dają prawo do 93,28 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Energa ma 100 proc. udziałów spółki CCGT Grudziądz. (PAP Biznes)

kuc/ asa/