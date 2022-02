PKN Orlen wnioskuje do UOKiK o zgodę na powołanie spółki Orlen Synthos Green Energy

fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

PKN Orlen złożył do UOKiK wniosek o wyrażenie zgody na powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy, która ma odpowiadać za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii mikro i małych reaktorów jądrowych - podał koncern w komunikacie prasowym. Do zarządu nowej spółki Orlen będzie rekomendował Dawida Jackiewicza, doradcę zarządu spółki Orlen Unipetrol, byłego ministra skarbu państwa.

"Naszym celem jest wdrożenie jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii i budowa pierwszego w naszym kraju małego reaktora jeszcze w tej dekadzie. Powołanie nowej spółki, z którą będziemy to robić, przybliży nas do osiągnięcia strategicznego celu – budowy niskoemisyjnego i innowacyjnego segmentu energetyki. (...) Rekomendujemy do zarządu naszej nowej spółki Dawida Jackiewicza, który wcześniej z ramienia polskiego rządu m.in. nadzorował firmy z sektora energetycznego i jest cenionym ekspertem w branży paliwowo-energetycznej" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Daniel Obajtek.

Obecnie Jackiewicz jest doradcą zarządu Orlen Unipetrol, pełni też funkcję wiceprezesa Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych. W latach 2015-2016 jako Minister Skarbu Państwa nadzorował spółki sektora energetycznego. Wcześniej w Parlamencie Europejskim należał do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Gdy zasiadał w polskim sejmie, był członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych, Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji.

Umowa inwestycyjna zakładająca utworzenie nowej spółki została podpisana w grudniu 2021 roku przez PKN Orlen i Synthos Green Energy. Zakres działalności spółki ma obejmować przygotowania do budowy mikro i małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy oraz wspieranie rozwoju rozwiązań prawnych, badanie poszczególnych lokalizacji pod kątem budowy instalacji, realizację wspólnych inwestycji, a docelowo także produkcję energii i ciepła z wykorzystaniem tych technologii na potrzeby własne, komunalne i komercyjne.

Powołanie spółki joint venture nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód organów antymonopolowych. (PAP Biznes)

doa/ ana/