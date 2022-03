PKN Orlen sprowadził ok. 130 tys. ton ropy z norweskich złóż

/ Lotos

PKN Orlen sprowadził ok. 130 tys. ton ropy Johan Sverdrup z norweskich złóż na Morzu Północnym - podała spółka. Orlen porozumiał się również w sprawie zwiększonych ilości innych dostaw spoza kierunku wschodniego.

Tankowiec z surowcem zakupionym przez koncern przypłynął do Naftoportu w Gdańsku.

"To nie pierwszy i jedyny tankowiec. Mamy umowy długoterminowe. W następnych tygodniach będą wpływać następne tankowce, które będą nas zabezpieczać" - powiedział podczas briefingu prasowego prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Poczyniliśmy też zamówienia, które gwarantują pracę rafinerii na kilkanaście miesięcy do przodu" - dodał.

Prezes Obajtek poinformował, że Orlen jest przygotowany, jest w kontakcie z partnerami w zakresie dostaw ropy w przypadku ewentualnych sankcji na Rosję.

"Jesteśmy w pełni zdywersyfikowani, by zabezpieczyć pracę wszystkich naszych rafinerii. (...) Cały czas dywersyfikowaliśmy dostawy, jesteśmy w pełni przygotowani. Jeśli będzie decyzja związana z nałożeniem sankcji, to możemy to zrobić w każdej chwili, jesteśmy zabezpieczeni. Jeśli decyzji nie będzie, to będziemy analizować umowy, które się kończą" - powiedział prezes Orlenu.

Jak poinformował, spółka ma umowę z rosyjskim koncernem Rosnieft do końca 2022 roku. Z kolei umowa z Tatnieft jest dłuższa, została zawarta na okres trzech lat.

Koncern wskazał w komunikacie prasowym na dywersyfikację dostaw ropy. Obecnie rosyjski gatunek ropy, REBCO, stanowi ok. 50 proc. surowca przerabianego w Płocku, a reszta pochodzi m.in. z Arabii Saudyjskiej, USA, Afryki Zachodniej, a także z Norwegii.

Grupa podała, że zapotrzebowanie na ropę, po planowanym połączeniu z Lotosem, wyniesie rocznie około 26 mln ton.

"Umowy, które podpisaliśmy w ramach procesu fuzji z Lotosem, obejmują dostawy do 20 mln ton wysokiej jakości surowca z pewnego źródła i oznaczają zacieśnienie relacji handlowych. To zwiększy niezależność koncernu i bezpieczeństwo energetyczne całego regionu" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Orlen poinformował, że procesy logistyczne związane z dostawą paliw są obecnie zabezpieczone i nie występują przerwy w funkcjonowaniu terminali i baz magazynowych. (PAP Biznes)

