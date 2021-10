PKN Orlen rozważa nowe emisje obligacji detalicznych i objęcie ich programem lojalnościowym

fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

PKN Orlen rozważa nowe emisje obligacji detalicznych i włączenie ich do programu "Orlen w portfelu", który skierowany jest do inwestorów indywidualnych posiadających co najmniej 50 akcji płockiej spółki - poinformował dziennikarzy członek zarządu Orlenu Jan Szewczak.

"Myślimy o przygotowaniu emisji obligacji dla inwestorów indywidualnych. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo jest jeszcze za wcześnie, żeby przedstawiać koncepcję. Bardzo intensywnie nad tym myślimy, bo szukamy różnych źródeł finansowania dla naszych projektów" - powiedział Jan Szewczak dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie.

W 2022 roku wygasają niektóre serie obligacji detalicznych Orlenu. Łącznie Orlen w pięciu transzach po 200 mln zł wyemitował obligacje o wartości 1 mld zł.

Członek zarządu PKN Orlen nie wyklucza, że posiadacze obligacji detalicznych mogliby być włączeni do programu "Orlen w portfelu", skierowanego obecnie do inwestorów indywidualnych posiadających co najmniej 50 akcji płockiej spółki. Uczestnicy tego programu mogą korzystać ze zniżek na paliwa i na produkty z oferty pozapaliwowej.

"Program lojalnościowy dla posiadaczy naszych akcji mógłby również funkcjonować w stosunku do obligatariuszy. Trzeba nad tym usiąść, widzimy takie szanse" - powiedział Szewczak.

pr/ osz/