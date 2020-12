Obajtek: PKN Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press

fot. KACPER PEMPEL /

PKN Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press - poinformował na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Przejmujemy wydawnictwo Polska Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej" - napisał Obajtek.

Przejmujemy wydawnictwo @Polska_Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej pic.twitter.com/VarupMAz6w — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) December 7, 2020

W komunikacie podano, że według badania Mediapanel Polska za listopad 2020 r., serwisy internetowe Polska Press czyta 17,4 mln użytkowników miesięcznie.

Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Wydawnictwo w 2019 r. osiągnęło przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł. Portfolio grupy to także 500 witryn online, co - jak podano w komunikacie - czyni ją liderem polskiego internetu w kategorii informacje i publicystyka oraz w kategorii informacje lokalne i regionalne. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba unikalnych użytkowników Polska Press wykazuje tendencję wzrostową, rosnąc w samym listopadzie 2020 r. 45 proc. rok do roku.

Przeczytaj także Lichocka: Nacjonalizacja wolnych mediów nie powinna wchodzić w rachubę

"Polska Press posiada bazę wiedzy na temat preferencji klientów, prowadzonych transakcji czy wartości koszyka w odniesieniu do grupy 60,07 proc. użytkowników internetu w całej Polsce. Dzięki temu w ramach Grupy Orlen możliwe będzie utworzenie nowych modeli biznesowych, które pozwolą na lepsze pokrycie geograficzne oraz dopasowanie oferty dla docelowej grupy klientów" - napisano.

Dodano, że przejęcie zwiększy efektywność działań reklamowych i marketingowych grupy Orlen, a także może wygenerować oszczędności w obszarze usług produkcji materiałów wideo w ramach grupy.

Zgodnie ze strategią do 2030 r. Orlen będzie rozwijał sprzedaż detaliczną poprzez rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, ekspansję sieci punktów odbioru paczek, digitalizację formatów sprzedaży oraz budowę platformy e-commerce w oparciu o sieć Ruch.

"W ramach działalności grupy Orlen na rynku mediów i reklamy możliwa jest również duża optymalizacja kosztów logistyki. Dla maksymalnego wykorzystania synergii rozważone zostanie stworzenie centrów logistycznych spółki Ruchu przy nowoczesnych drukarniach Polska Press" - dodano.

doa/ gor/