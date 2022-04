PKN Orlen przejmuje 25 stacji paliw na Słowacji

Best planuje skupić do 357.000 akcji własnych po cenie 28 zł za sztukę

Best zamierza nabyć do 357.000 akcji własnych, stanowiących 1,55 proc. wszystkich akcji spółki, po cenie 28 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie firma przeznaczy na ten cel ok. 10 mln zł.