PKN Orlen podpisał z Sempra Infrastructure umowę na długoterminowe dostawy LNG

Minister Moskwa grozi palcem. "Za niestosowanie cen zamrożonych grożą kary"

Za niestosowanie cen zamrożonych Prezes URE może wymierzyć karę od 0,5 proc. do 5 proc. przychodu - przypomina minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zwróciła się do E.ON Polska, by firma poprawnie stosowała przepisy ustaw mających chronić odbiorców prądu w gospodarstwach domowych - dowiedziała się PAP.